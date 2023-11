Vers la création d'un éco-label universel ?

(ETX Daily Up) - Si les prix jugés trop élevés constituent depuis longtemps un frein à la consommation durable, le manque de clarté, sinon le flou engendré par la trop grande quantité de logos vantant les mérites environnementaux d'un produit, génère désormais de la méfiance de la part des consommateurs, empêchant ainsi de modifier profondément leurs habitudes. Et si l'on adoptait un éco-label universel pour mettre tout le monde d'accord ?

Le label Demeter pour repérer les vins produits selon les principes de la biodynamie, l'Ecolabel européen pour identifier une lessive respectueuse de l'environnement selon les critères de l'Union, le logo Max Havelaar pour choisir du chocolat sinon des vêtements en phase avec le commerce équitable... Les labels dits environnementaux sont nombreux, trop sans doute. La preuve : le portail de l'Agence de la transition écologique (ADEME) en décrypte près d'une centaine et les répertorie en fonction de chaque rayon. Pour les connaître, il faut renseigner l'univers de consommation, puis le type de produits... Bref, c'est fastidieux.

A ces repères officiels s'ajoutent les labels auto-déclarés, c'est-à-dire ceux imaginés par une entreprise pour vanter les atouts écologiques d'un article. "Ces labels sont des labels privés. Ils sont souvent monocritère et/ou ne concernent qu’une seule étape du cycle de vie du produit. Ils ne reposent pas toujours sur un cahier des charges ou un référentiel et n’obligent pas à recourir à l’avis d’un tiers indépendant (contrôle ou certification)", explique le ministère de la Transition écologique. Tous ne peuvent pas être considérés comme un outil de greenwashing, mais il n'empêche que les consommateurs ne sont pas dupes quand une entreprise utilise des arguments environnementaux, sans qu'ils ne soient la réalité, afin de soutenir son activité. Dans un rapport international publié en début d'année, le panéliste NielseniQ avait démontré les conséquences de ce type de stratégie marketing : plus des trois quarts des consommateurs (77%) du monde entier révélaient décider d'arrêter les achats concernés dans la grande distribution. Indonésiens (91%), Thaïlandais (90%) et Chinois (88%) représentaient les nationalités les plus enclines à passer à l'action.

Voilà comment les consommateurs finissent par déplorer le manque de clarté en matière de labellisation des produits de leur quotidien. Au rayon alimentaire, seuls 25% de Français disent faire confiance aux fameux logos Label Rouge, Viande Française ou AB, pour l'agriculture biologique, révélait l'année dernière une étude de l'institut Kantar. En ce qui concerne ce dernier, même l'Agence Bio, qui orchestre la promotion de cette agriculture respectueuse de l'environnement, constatait que 57% de Français doutaient de la valeur biologique d'un produit.

L'idée d'un éco-label universel

Et si la Commission européenne faisait le ménage pour mettre en valeur les entreprises qui travaillent vraiment pour un meilleur respect de la planète ? Le portail professionnel FoodNavigator vient de révéler que Bruxelles a "examiné ces derniers mois diverses propositions visant à éliminer les allégations environnementales trompeuses, notamment une méthode obligeant les entreprises à valider leurs allégations au moyen d'une 'empreinte environnementale'". On pourrait aussi imaginer l'interdiction "de nouveaux systèmes d'étiquetage publics à moins qu'ils ne soient développés au niveau de l'Union européenne".

La Commission européenne planche ainsi sur l'idée d'un éco-label universel dans l'alimentaire, sondant près de 10.000 consommateurs pour imaginer le potentiel accueil d'un tel marqueur. Menée dans pas moins de 18 pays européens, et présentée dans le cadre d'une conférence consacrée à la manière dont on doit envisager le futur de l'alimentation, cette étude a obtenu un résultat positif avec 67% de répondants qui ont indiqué avoir l'intention d'utiliser un tel logo s'il existait.

L'intérêt semble d'autant plus confirmé que 63% de sondés pensent que les marques alimentaires vantent les atouts durables de leurs produits bien plus qu'ils ne le sont vraiment. A noter qu'il existe aujourd'hui pas moins de 450 logos vantant les mérites écologiques des articles sur lesquels ils sont apposés, d'après Bruxelles.

Rappelons que l'Europe a créé en 1992 l'Ecolabel qui constitue l'unique marqueur au niveau de l'espace commun pour étiqueter des biens ou des services en phase avec des critères environnementaux et sanitaires.