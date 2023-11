Saint-Christophe-Vallon. Bal trad’d’automne, deuxième édition !

Pour fêter l’automne, les associations Rapataf et Les Rèples d’Alègre proposent un bal trad, ou plutôt "néo-trad", un savant dosage de tradition et de modernité, samedi 4 novembre à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes de Saint-Christophe.

Une 2e édition pleine de promesses avec des musiciens qui animeront la soirée au rythme de leurs répertoires éclectiques déclenchant à coup sûr les rouages de la machine à danser : le duo Cam & Léo, deux jeunes musiciens qui se nourrissent de culture du monde pour recréer leur univers avec l’envie de partager ; Mbraia avec Arnaud Cance et Paulin Courtial portés par une énergie débordante mise au service du chant populaire occitan ; Rémy Tatard, multi-instrumentaliste qui invite à un voyage musical à travers l’Amérique latine revisitée par une touche personnelle toute poétique. Buvette et grignotage local et bio agrémenteront la soirée. Entrée 12 €, gratuit pour les moins de 18 ans. L’après-midi, deux ateliers d’initiation à la danse seront proposés au Manoir de Valady. De 14 heures à 16 heures : tango-trad, fusion entre tango et bal trad, une séance animée par Rémy Tatard. De 16 heures à 18 heures : les bourrées 3 temps dansées à 2, 4 et 6 personnes avec Baptiste Delaunay.