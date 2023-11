Campuac. Un atelier de théâtre d’ombres à l’école

Très récemment, quelques bénévoles de la bibliothèque "livres en liberté", guidés par Bernard Fontaine (marionnettiste), en collaboration avec les enseignantes, ont animé la 2e étape de l’atelier "théâtre d’ombres". À partir de formes des tangrams, de dessins libres ou même d’outils détournés, les petits de la maternelle et les CP le matin, les plus grands l’après-midi (CE et CM), ont réalisé des animaux marins ou bateaux et découpé leurs créations puis les ont reportées sur un support plus rigide afin de les manipuler au bout d’un bâton. C’était la découverte du plein et du vide qui laisse ou non passer la lumière. Ensuite, seuls ou à plusieurs, les enfants manipulaient leurs silhouettes marines derrière l’écran, donnant libre cours à leur imagination, profitant de ce moment magique : voir l’ombre de leur création se mouvoir !

Ils feront naître peu à peu de petits scénarios. Histoires à suivre ! C’était une journée enrichissante pour petits et grands accompagnée de lectures d’Albums d’Antoine Guillopé, illustrateur qui met en valeur les contrastes du noir et du blanc, jouant avec des découpages de toute beauté.

Rendez-vous au prochain atelier le 17 novembre.

Une petite expo photos de ces ateliers est à venir dans Campuac.