Decazeville. Avec Memoria andando, le tango a dévoile tous ses secrets

Sur la scène de l’Espace Yves Roques, la pianiste Céline Bishop et le flûtiste et chanteur Luis Rigou ont offert un magnifique concert à la centaine de spectateurs venus découvrir quel secret pouvait donc cacher ce "Tango Secret". Peut-être le secret, d’après Jorge Luis Borges, que renferme tout ce qui est authentique… Et quand les lointaines milongas issues du folklore rural des gauchos sont descendues vers les faubourgs malfamés de Buenos aires, le tango naît, profonde expression citadine d’une vie marginale souvent difficile… Et le spectacle a expliqué et chanté ce parcours-là avec quelques milongas de Atahualpa Yupanqui, la déchirante "milonga del ángel" de Astor Piazzola et des tangos classiques dont la seule version non censurée de "Fumando espero" ! Les artistes, longuement applaudis, ont choisi de clore le concert sur une valse criolla "Que nadie sepa mi sufrir" qu’Édith Piaf a transformé en tube international sous le titre "La foule". Le public a visiblement été enthousiasmé par la grande qualité de la prestation qu’ont offerte avec beaucoup de sympathie et de modestie, Céline Bishop, superbe pianiste et Luis Rigou flûtiste d’exception et grand chanteur. Une très belle soirée.