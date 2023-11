Pourquoi le masque de "Scream" est devenu sexy sur TikTok

(ETX Daily Up) - Si certains aiment trembler de peur à Halloween, d'autres préfèrent frissonner de plaisir. Sur TikTok, un ouvrage spécifique a fait émerger une nouvelle trend étonnante, rendant le masque de "Scream" sexy.

Sur TikTok, les vidéos montrant des hommes portant le masque du tueur en série de la saga "Scream" se multiplient. Et loin d'être des contenus pour célébrer le film d'horreur en cette période d'Halloween, le masque de "Ghostface" est devenu un symbole sexy et un fantasme pour certaines utilisatrices.

Derrière cette tendance particulière se cache un roman soft-érotique, "Scream for us" de Molly Doyle. Sur TikTok, l'autrice a trouvé le succès grâce à son histoire sulfureuse impliquant une femme enfermée dans une maison avec trois personnages masculins portant les masques des tueurs cultes des films d'horreur mythiques "Scream", "Vendredi 13", et "Halloween". Le hashtag #screamforus cumule 21,3 millions de vues sur TikTok tandis que #screamforusaudiobook atteint les 173.500 vues. Egalement disponible en livre audio, "Scream for us" profite de la tendance des audios érotiques qui cartonnent sur les réseaux sociaux.

Populaire auprès de la communauté BookTok, l'univers des mordus de littérature, le livre a fait l'objet de commentaires partagés par nombre d'utilisatrices, lesquelles ont admis que si l'histoire n'était pas élaborée, les scènes lascives les tenaient en haleine.













Et c'est justement cet aspect qui a poussé les utilisatrices à lancer une "trend", impliquant leur partenaire. L'objectif ? Demander à sa moitié de porter le masque de "Scream" avant qu'il ne se penche lascivement sur elle. Et si les femmes sont les plus nombreuses à participer à cette tendance, les hommes surfent aussi sur la vague. Pose provocante torse nu, musique sexy, en photos ou en vidéos, des créateurs de contenus ont décidé de porter le masque et ça marche. Certaines vidéos atteignent le million de vues, ce qui leur permet de générer une monétisation importante.

Pourtant, cette trend pose une autre question : faut-il sexualiser des personnages toxiques et pire encore des tueurs sanguinaires ? La trend a pris un tournant lorsque des utilisateurs ont recréé des scènes perturbantes où une femme jouait le rôle d'une victime violentée par l'homme masqué de "Scream". Et loin de soulever une vague de commentaires réprobateurs, les utilisatrices ont répondu plutôt positivement : "Ça provoque quelque chose en moi", a commenté une internaute sur une de ces vidéos. Une autre a toutefois reconnu le côté problématique d'apprécier ce genre de contenus glorifiant des agressions : "Je dois reprendre contact avec mon thérapeute".

Si la tendance a pris de l'ampleur fin octobre, le masque de "Scream" avait déjà créé le buzz en 2022.