Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le club mouche de la Marmotte entre bilan et projets

Le club mouche de la marmotte s’est réuni très récemment en assemblée générale à la salle des vignerons au Centre social du pays d’Olt. Le quorum étant atteint, le président ouvrait la séance. Il présentait le bilan moral et le bilan des activités. Pour la saison passée les entraînements se sont déroulés tous les 15 jours pour le maniement du fouet à la mouche, le mercredi de janvier à mars et pour le montage des mouches toutes les semaines de septembre à mars. Durant la saison 2022-2023 le club a effectué une sortie de 2 jours à Camarès (12), pour les jeunes adultes avec un animateur de la fédération de pêche et une autre pour des adultes de 4 jours sur la rivière Ardèche. Puis le trésorier présentait le bilan financier. Les comptes sont sains et équilibrés.

Ensuite, ce fut l’élection du bureau pour la saison prochaine. Les membres du bureau ont été réélus à l’unanimité. Sa composition : président, Guillaume Getenet ; trésorier, Lionel Baudequin : Vice-trésorier, Jean-Philippe Couderc ; secrétaire, Frédéric Fontaine.

La cotisation pour 2023-2024 est fixée à 40 €.

Avant de clôturer la réunion ce fut le tour des questions diverses où il a été abordé le planning des activités pour la saison à venir.

L’ordre du jour étant achevé, le président clôturait la séance et invitait les participants à partager le verre de l’amitié.