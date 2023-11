Luc-la-Primaube. Les enfants ont fêté Halloween

À La Primaube ou à Luc, la soirée d’Halloween est une véritable institution à laquelle tout le monde participe, du plus petit au plus grand. L’ambiance était au rendez-vous mardi soir et cette soirée a connu un véritable succès. Les enfants accompagnés des parents, déguisés en adorables vampires, jolies fées, diablesses ou apprentis sorciers et le visage grimé, ont amusé voisins et amis, pendant le traditionnel tour du voisinage pour la récolte des friandises durant lequel, dans un indescriptible brouhaha, ils n’ont pas laissé les sonnettes des maisons se refroidir et se sont époumonés à lancer le slogan d’Halloween "Un bonbon ou un sort ?". En fin de soirée, tous ces fantômes, ont partagé leur butin avant de se séparer. Une belle initiative durant laquelle les habitants des différents quartiers ont réservé un accueil chaleureux à ces étranges créatures.