Saint-Saturnin-de-Lenne. Quine de l’élan de St Sat

Tout dernièrement, à St-Saturnin, on pouvait choisir entre fêter Halloween ou tenter sa chance au quine organisé par l’Élan de Saint Sat. Ce sont bien 300 personnes qui sont venues jouer au quine. La valeur des différents lots (bien supérieure à 2 000 €) rendait l’excitation palpable. De 21 h à 24 h, la salle des fêtes a servi de cadre à une soirée amicale de jeu et d’échanges. Les participants se sont désaltérés à la buvette bien approvisionnée et ont dégusté de délicieux gâteaux maison, ce qui a contribué à l’atmosphère conviviale et chaleureuse de la soirée. Les organisateurs remercient les participants, les donateurs et commerçants ainsi que les adhérents et bénévoles qui, tous, ont contribué à la réussite de ce quine. L’élan de Saint Sat propose des animations socioculturelles renforçant les liens au sein de la population de la commune et au-delà. Les prochaines sont : atelier d’écriture le 5 novembre, Grizzly-Man le 10 novembre, atelier jeux d’optiques le 25 novembre.