Espalion. Des projections et actions de médiation en itinérance

Des projections de films variés autour de la thématique animale sont proposées. Chacune d’entre elles est suivie d’une rencontre.

Dans le cadre de sa politique en matière de lecture publique, la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène participe au "Mois du film documentaire", porté par le Département et sa Médiathèque.

L’édition 2023 a pour thématique "Les animaux nous regardent". Projections, animations et rencontres rythmeront chaque bassin de vie d’octobre à novembre 2023. Des projections gratuites suivies de rencontres

Au programme :

- Dimanche 5 novembre, à 15 heures à la Médiathèque Aubrac à Laguiole : "La Chasse au lion à l’arc" (1965 - 1 h 21), (photo) un film de Jean Rouch qui suit les chasseurs Gao et leurs rituels à la frontière entre le Niger et le Mali, entre technique et magie. La projection sera suivie d’une rencontre avec l’historien du cinéma et programmateur associé, Federico Rossin.

Informations : 05 65 51 15 37.

Entrée libre et gratuite.

- Mercredi 8 novembre, à 14 h 30 à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez : série de films en hommage à Jean Painlevé, cinéaste scientifique qui fait découvrir à son public des créatures étonnantes des fonds marins.

La projection sera suivie d’une rencontre avec l’historien du cinéma et programmateur associé, Federico Rossin.

Informations : 06 66 75 35 91.

Entrée libre et gratuite.

- Dimanche 19 novembre, à 16 heures à la salle polyvalente de Saint-Chély-d’Aubrac : "Va, Toto !" (2017 – 1 h 32), un film de Pierre Creton.

Synopsis : Toto, seul survivant d’une portée de marcassins, est recueilli par Madeleine, qui l’adopte comme un enfant. Peut-on passer la frontière qui sépare nature sauvage et monde humain ? La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Pierre Creton. Informations : 06 48 32 48 89. Entrée libre et gratuite.