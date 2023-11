Riz, blé, sucre, porc... la tendance à la baisse des prix alimentaires mondiaux se confirme

La tendance se confirme, avec le recul de l’indice FAO du riz, du blé, du sucre et du porc en octobre.

La tendance se confirme. Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont continué de reculer en octobre pour le troisième mois de suite, a annoncé, vendredi, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

- 0,5 % par rapport à septembre

L’indice de la FAO, basé sur l’analyse des cours internationaux de produits de base, a baissé de 0,5 % par rapport au mois de septembre. Mais il a surtout fondu de 10,9 % sur un an. Dans le détail, les prix des céréales ont diminué de 1 % en octobre sur les cours mondiaux, surtout ceux du riz (-2 %), "dans un contexte de demande mondiale à l’importation globalement atone", note la FAO. Mais aussi ceux du blé (- 1,9 %), grâce à de généreuses récoltes aux États-Unis et à une concurrence accrue entre exportateurs.

Dans le même temps, observe l’organisme, "l’indice FAO des prix des huiles végétales a reculé de 0,7 % depuis septembre, car la baisse des prix de l’huile de palme, due au pic saisonnier de la production et à la faiblesse de la demande mondiale à l’importation, a plus que compensé la hausse des prix des huiles de soja (pour le secteur de l’agrogazole, NDLR), de tournesol et de colza".

Le tarif de la viande baisse, lui aussi, quasiment dans les mêmes proportions (- 0,6 %), mais on le doit surtout au recul du prix du porc "qui a plus que compensé une légère hausse des prix de la viande de bovins et d’ovins", mais aussi de la volaille en raison des épidémies de grippe aviaire au moment où la demande des consommateurs est forte.

Le lait, en revanche...

A contrario, après neuf mois de baisse, l’indice FAO des prix des produits laitiers a progressé, lui, de 2,2 %, même s’il reste inférieur de 20,1 % à son niveau d’octobre 2022. Les prix mondiaux du lait en poudre redécollent, cependant, en raison d’une recrudescence de la demande à l’importation, mais aussi des incertitudes liées à l’impact que pourra avoir El Niño sur la prochaine production de lait en Océanie. L’indice des prix du sucre avait, lui, atteint en septembre son plus haut niveau en treize ans en raison d’inquiétudes sur l’impact du même phénomène météo sur les récoltes en Thaïlande et en Inde.

Il repart désormais à la baisse (- 2,2 %). Le contexte géopolitique est aussi suivi de près par la FAO. La guerre entre le Hamas et Israël risque, notamment, d’accentuer l’insécurité alimentaire aiguë qui concernait déjà plus d’un habitant sur deux de la bande de Gaza en 2022, souligne l’organisme, et pourrait aussi aggraver la situation au Liban.