Decazeville. Avec À Corps Dansant, les bienfaits de la danse

L’association À Corps Dansant propose une activité culturelle et physique complémentaire sur Decazeville et le Bassin.

Andréa Marteau, diplômée d’État, dispense de la danse contemporaine, de la danse classique et depuis peu des Pilates. L’enseignante explique ce que peut apporter la danse : "Au-delà du gain physique et artistique, nos ateliers apportent une prise de conscience de soi et de son corps. La danse amène chaque personne à se percevoir différemment. Aujourd’hui, la perception et l’acceptation de soi sont très importantes, la danse peut permettre d’atteindre par le corps une acceptation qui n’est pas toujours facile dans le monde actuel. Les élèves peuvent s’épanouir dans un domaine artistique et s’ouvrir à un autre univers".

L’activité se déroule au 425, route de Combettes, à Decazeville. Contact : 06 72 08 34 28 et www.acorpsdansant.fr