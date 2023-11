Espalion. La chasse au lion à l’arc à l’écran du Rex

Cette année, dans le cadre du mois du documentaire programmé et conçue par la Médiathèque départementale de l’Aveyron "les animaux nous regardent".En collaboration avec la communauté de communes Comtal Lot et Truyère et la bibliothèque d’Espalion c’est le film de Jean Rouch "La chasse au lion à l’arc" qui sera projeté le jeudi 16 novembre à 17 h 30 au cinéma Rex d’Espalion. Ce film de 1965 tourné avec les chasseurs Gao de la région de Yatakala au Niger retrace les épisodes de cette chasse où technique et magie sont intiment liées. Cette séance sera suivie d’une rencontre avec Federico Rossin, historien du cinéma et programmateur associé.

Tout public. Entrée gratuite.