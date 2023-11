Decazeville. Lilian Bathelot à la rencontre de ses lecteurs

"Geronimo et moi", le nouveau livre de l’écrivain decazevillois Lilian Bathelot publié chez 10/18 (356 pages, 16,90 €), rencontre un beau succès. Ce qu’a pu mesurer Lilian Bathelot un mois après sa sortie puisque plusieurs dizaines d’ouvrages ont déjà été vendues à la maison de la presse "Presse Bulle" de Decazeville de Francine et Frédéric Bousquet où Lilian Bathelot a effectué une séance de dédicace le 3 novembre après-midi. L’occasion de retrouver des connaissances mais aussi des lectrices et lecteurs fidèles ou nouveaux.

Puis, Lilian Bathelot et Francine Bousquet se sont rendus au café associatif "La Bassine" de la rue Clemenceau, pour une discussion autour de ce nouveau roman dont l’intrigue se déroule à la fin du XIXe siècle, mettant en relation à travers l’histoire et le parcours d’une jeune Aveyronnaise de l’Aubrac placée comme servante à Paris, des événements historiques que sont la Commune de Paris et les guerres indiennes outre-Atlantique. Une enquête trépidante sur fond d’Histoire, écrite à la manière d’un journal intime.