Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Temps automnal pour la grillée de châtaignes au foyer de vie du Colombier

L’automne annonce l’arrivée des traditionnelles grillées de châtaignes. Récemment, les résidents du foyer de vie du Colombier, malgré un temps pluvieux n’ont pas résisté au plaisir d’en déguster. Entre deux averses, quelques résidents les ont fait griller. Auparavant, ils ont consacré plusieurs après-midi au ramassage, dans les châtaigneraies des alentours. Une belle récolte ! 24 kg ont été récoltés et grillés, de quoi régaler tous le monde. La dégustation s’est faite à l’intérieur bien à l’abri des intempéries. Elle était accompagnée de cidre et de jus de pommes et avec un petit air d’accordéon et autres musiques festives.