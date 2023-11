Campuac. Une belle rando pour commencer la saison

La saison des randonnées a commencé en beauté. Récemment, les adeptes de la marche démarraient tôt le matin pour se retrouver autour du lac de Villefranche-de-Panat. Sans pluie, ils ont pu admirer le magnifique paysage qui défilait sous leurs yeux (petits sentiers plats, passerelles sur l’eau, sous bois, clairières etc.)

Après avoir accompli 11, 5 km le moment du réconfort était le bienvenu. Une trentaine de personnes (marcheurs et conjoints) dégustaient un succulent repas au restaurant "La Belle Époque" à Lestrade-Thouels. Une belle journée où l’amitié et la convivialité étaient de mise. Merci à la dévouée responsable qui a su allier sport et belles rencontres autour de la table.

Merci au restaurant pour sa prestation sans faille.