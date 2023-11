Rignac. Une expo sur Georges Rouquier à la médiathèque

L’exposition Biquefarre 40 ans a quitté les murs de l’espace Georges-Rouquier de Goutrens pour s’exposer à la médiathèque du Pays rignacois : "Cette exposition a toute sa place ici", a souligné le coprésident Jean-Claude Trébosc tout en mentionnant que "ce film a fait 25 000 entrées en Aveyron". Et de préciser que cette exposition est appelée à se déplacer : "Belcastel est sur les rangs pour l’été 2024, des contacts sont établis et devraient se concrétiser."

Les propos de Jean-Marc Calvet, maire et président de la Communauté de communes qui a affirmé que "cette exposition représente notre territoire" sont allés dans ce sens. Même raisonnement pour la conseillère départementale Graziella Pierini qui a déclaré que "cette exposition devrait être citée au rang de la culture" . C’est en présence des maires de la communauté de communes que la présidente de l’office de tourisme du Pays rignacois Isabelle Mirabel a ouvert le vernissage de cette exposition : " C’est un beau témoignage de passages d’Histoire… la presse nationale en a fait état en son temps. " Le public présent s’est replongé dans ce retour vers le passé en lisant les coupures de presse de l’époque. Au hasard, il a noté : " Les Rouquier sont sympas… Il n’y a pas de pays sans paysan. " Et a aussi noté que Georges Rouquier n’a jamais renié ses origines : "Biquefarre est un film dramatique joué par des agriculteurs, dont le thème essentiel est le problème du foncier… Aujourd’hui, on ne dit plus paysans mais agriculteurs, je trouve beau le mot paysan, le gars du pays."

La conclusion est revenue à Jean-Claude Trébosc qui a rappelé que Georges Rouquier a donné son nom au collège public local : "Mais combien d’élèves qui fréquentent ou ont fréquenté l’établissement connaissent Georges Rouquier ?" Une question restée sans réponse…

L’exposition est à voir jusqu’au 30 novembre à la médiathèque-office de tourisme, face à la mairie. Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 17 h 30 ; mercredi de 9 h 30 à 17 h 30 en continu ; samedi de 9 heures à 12 h 30. Contact au 05 65 80 26 02.