Espalion. Des ateliers seniors "du champ à l’assiette"

Le centre social met en place des ateliers seniors "du champ à l’assiette" qui permettent de cuisiner et partager un repas ensemble, d’acquérir des connaissances

et savoir-faire des professionnels

de l’alimentation, et de participer à l’organisation d’une fête du partage. Ils seront proposés le mardi de 10 heures à 14 heures, avec différents thèmes : organisation d’un buffet ; santé et alimentation avec une naturopathe ; plantation de plantes aromatiques, cueillette et cuisine de plantes sauvages comestibles. En parallèle, des temps d’échanges pour la préparation des journées intergénérationnelles et de la fête du partage seront proposés. Une réunion de présentation, de préparation et d’inscriptions aux ateliers

se tiendra vendredi 10 novembre à 10 heures au centre social. La participation aux ateliers est gratuite, sur inscription à l’ensemble

des ateliers, qui accueilleront

entre 8 et 10 personnes maximum.