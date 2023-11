Des jeunes pongistes d’Andorre en stage à Espalion

Dernièrement, les joueurs de tennis de table d’Andorre ont été accueillis à la mairie d’Espalion. Grâce à l’obtention du label "Centre de préparation aux Jeux Olympiques", la ville a permis à l’association de tennis de table d’Espalion (ATTE) d’organiser des stages de perfectionnement dans la ville. Depuis sa labellisation en 2020, Espalion est devenue le lieu privilégié pour des manifestations sportives, tout en renforçant ses liens avec divers pays membres de la Francophonie Pongiste Internationale. En stage du 30 octobre au 3 novembre, une douzaine de jeunes pongistes venus d’Andorre et d’autres joueurs de la Ligue d’Occitanie ont été accueillis à Espalion, au gymnase intercommunal et au centre touristique "Aux portes des monts d’Aubrac", dans le cadre de stages de perfectionnement en tennis de table. Les jeunes sportifs andorrans, âgés de 8 à 16 ans, ont bénéficié de conseils d’entraîneurs et de joueurs internationaux résidant à Espalion, tels que le champion djiboutien Bourhan Abdourazac, tout en découvrant les charmes de la ville et de ses environs. Le 2 novembre, lors d’une réception à la mairie en présence du maire, de ses adjoints, du président de l’ATTE Patrick Martinez et du vice-président du club Alain Ginestet, Éric Picard a remercié les participants et les organisateurs de l’événement. Il a également exprimé son souhait de voir les échanges et le partenariat avec la Francophonie Pongiste se développer davantage. À la fin de la réception, les jeunes stagiaires et leur entraîneur ont reçu des souvenirs de la part du maire et ont exprimé leur enchantement pour leur séjour en Aveyron, tout en manifestant leur désir de revenir bientôt pour un autre stage.