INTERVIEW. "Nous travaillons pour maintenir le cap des 2 000 habitants", les projets du maire de Villeneuve

Directeur de ressources humaines dans le transport à la retraite, Jean-Pierre Masbou est conseiller départemental du canton Villeneuvois et Villefranchois depuis 2015. En mars 2020, celui-ci devient maire de Villeneuve, puis vice-président d’Ouest Aveyron communauté. Réélu en 2021, le Villeneuvois est également président délégué du Département en charge des sports.

Ancien adjoint au maire d’Ols-et-Rinhodes, certains se sont étonnés de votre choix de vous présenter en 2020 à Villeneuve. Trois ans après quel regard portez-vous sur cette période ?

J’ai préparé cette élection depuis 2014. Le travail dans le canton m’a rapproché des habitants de Villeneuve. Mairie et Département ne font qu’un sur le terrain. En 2020, les Villeneuvois ont décidé de transformer l’essai de 2015. Aujourd’hui, plus personne ne me demande où j’habite.



En 2020, les projets pour Villeneuve ne manquaient pas. Où en est-on aujourd’hui ?

Au-delà des travaux de sécurisation, un de nos grands projets était la rénovation de la salle des fêtes. C’était une obligation. La commission de sécurité allait nous la fermer. Nous avons pu profiter du fonds vert et des aides de l’État. Aujourd’hui, cette maison du peuple est occupée à 120 %. Nous avons ensuite travaillé sur la médiathèque. Elle sera inaugurée en juin 2024. C’est un élément phare pour le territoire.

Ce projet, c’est 700 000 € (TTC), une somme largement couverte par des subventions. Nous inaugurerons aussi en juin juillet, la Maison des sports. Les tribunes et vestiaires attendront, eux, pour un prochain mandat.Un autre projet qui avance. C’est celui de la construction de logements inclusifs pour les personnes âgées ou handicapées. Il me tenait à cœur avant d’être maire. C’est une pièce manquante. Le lieu est déjà déterminé et le prêt est signé depuis deux ans. Les logements, douze pavillons individuels et un pavillon collectif seront proches des équipements sportifs. Le permis d’aménager va être déposé. Les travaux commenceront fin 2023 début 2024, pour une occupation mi-2025.Si cela fonctionne bien, une deuxième phase sera prévue pour le deuxième mandat.

Vous évoquez un deuxième mandat municipal. Vous vous positionnez déjà comme candidat ?

La vie est une anticipation, les mandats se touchent et se suivent. Dans mon programme, il y a la rénovation de la place des Conques. L’étude de faisabilité va démarrer à partir de 2025. Je suis dans le temps long, je n’arrête pas mon programme à 2026. Pour la rénover, il faut faire le tour des financeurs. On passe facilement 1/5e à 1/6e de notre temps à chercher des subventions. Villeneuve va aussi concourir aux « Plus Beaux Villages de France ». Cela va nous permettre de continuer à développer le tourisme et l’attractivité du territoire.

Vous parlez d’attractivité. Pourtant un risque pèse sur la ville, celui de descendre sous la barre des 2 000 habitants ?

Nous travaillons pour maintenir le cap des 2 000 habitants. Nous avons acquis une réserve foncière afin de pouvoir accueillir une population jeune. Nous avons vu trop de Villeneuvois quitter la ville par manque de biens ou terrains disponibles.

En 2020, la présidence d’Ouest Aveyron communauté vous a échappé de peu. Depuis votre voix pèse dans le Villefranchois. Vous souhaitez incarner une alternative à Villefranche-de-Rouergue ?Villeneuve a besoin de Villefranche et Villefranche a besoin de Villeneuve. Nous avons tous besoin d’une sous-préfecture forte, mais chacun cultive sa différence. Je me suis présenté en 2020, soutenu par 23 maires sur 29. J’ai travaillé pour ça. Le président actuel a repris les axes de mon programme. C’est une chose positive. La communauté travaille. Sur l’éolien, par exemple, nous avons assisté à la communauté à un vrai débat démocratique.



Vous êtes président délégué du Département en charge des sports, c’est aussi un moyen de soutenir les communes du canton ?

Le président Arnaud Viala m’a fait confiance avec une belle délégation. Avec Gisèle Rigal et moi, les maires du canton ont l’assurance d’avoir un Département proche d’eux. Je connais tous les projets. Ce cumul est pour moi une nécessité afin de les faire avancer. Au Département, comme dans ma commune, nous avons une qualité commune avec le sport, c’est de valoriser l’équipe. Un maire sans son équipe municipale et les salariés, il n’est rien. C’est ça qui permet d’avancer. Les élus ne viennent pas pour une indemnité, ils viennent pour travailler. Il est essentiel de valoriser son équipe. C’est plus que dire merci, c’est faire participer chacun à son niveau au service du collectif. C’est un état d’esprit qui se sent dans le canton.