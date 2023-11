L'agriculture, une histoire de famille... mais pas en France

(ETX Daily Up) - Il y a le père qui a hérité de l'exploitation agricole de son propre paternel, et qui transmet le fonctionnement de la ferme à son propre fils... Généralement, on imagine les traditions agricoles allant de pair avec une gestion familiale. Pourtant, si cette réalité est vraie dans le reste de l'Europe, cette représentation ne se vérifie pas en France.

En Europe, c'est elle la championne agricole. Première productrice agricole, la France a généré en 2019 plus de 77 milliards d'euros en cultivant des céréales ou en élevant du bétail, soit 18% de la production réalisée par l'espace commun, indique la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Elle devance largement l'Allemagne (14%) ou l'Italie (14%). Riche d'un territoire dont 52% est composé de surfaces agricoles, l'hexagone se targue d'être à la tête du premier cheptel européen de bovins au sein de l'Union européenne tandis qu'elle est le plus important exportateur de blé, derrière des géants comme la Chine, l'Inde, la Russie et les Etats-Unis. Entre son maillage viticole et la diversité de ses cultures, les différentes exploitations agricoles françaises soutiennent le patrimoine autant que l'identité culinaire forte du pays. On honore d'ailleurs cet attachement à l'occasion du Salon international de l'Agriculture chaque hiver, lorsque fermiers et paysans venus des quatre coins de l'hexagone reconstituent ce que l'on surnomme à chaque fois la plus grande ferme de France éphémère. On a l'image généralement d'un éleveur de charolaise montant à Paris, accompagné de sa famille, sinon au moins de sa femme...

Pourtant, cette représentation de la France agricole n'est pas toujours la réalité, à en croire les données partagées par Eurostat, l'office de la statistique de l'Union européenne. L'hexagone constitue même le pays européen où les exploitations agricoles sont le moins gérées par une famille ! En 2020, 58% étaient concernées. Cette proportion paraît importante, mais en réalité elle se situe bien en dessous de la moyenne européenne. Au total, sur les 9,1 millions de fermes européennes, 93% sont familiales, c'est-à-dire qu'au moins la moitié de la main-d'oeuvre agricole est fournie par des travailleurs de la famille. Ce schéma représente au moins 80% de l'ensemble des exploitations dans tous les pays de l'Union européenne, sauf en France donc et en Estonie (65%).

On est donc très loin du sulfureux projet de la ferme dite des 1.000 vaches, lancé par un entrepreneur des travaux publics il y a une dizaine d'années dans la Somme (et qui a cessé son activité fin 2020), ou même encore des "méga-fermes" américaines pouvant compter plusieurs dizaines de milliers de vaches.

Cette distorsion entre la réalité et la représentation familiale que l'on se fait de l'agriculture tricolore avait déjà été abordée par une étude publiée par l'Insee en 2020. En 2019, 69% des agriculteurs étaient à leur compte et n'employaient aucun salarié tandis que seuls 5% disposaient "d'aides familiales". Cette dernière expression est importante à saisir car l'Insee précise bien que cela concerne "des personnes travaillant avec un membre de sa famille sans être rémunérées".

A l'inverse, en Grèce, le modèle agricole est quasiment toujours une histoire de famille, puisque près de 100% des exploitations restent entre les mains d'une même lignée. C'est le cas aussi en Roumanie et en Pologne (99%). Parmi les voisins de la France, l'Italie (plus de 90%) et le Portugal (90%) constituent les pays où l'agriculture est un sujet dont on discute entre parents et enfants.

Cependant, si elles sont minoritaires, les surfaces agricoles européennes qui ne sont pas gérées par des familles jouent un rôle majeur dans l'activité agricole de l'espace commun. En 2020, les gestions non-familiales occupaient 39% de la superficie des terres utilisées pour la production agricole européenne et étaient même à la tête de 45% des unités de cheptels au sein de l'Union.