Lancement d'un "bonus réparation" pour les textiles et chaussures

(AFP) - Le "bonus réparation" pour les vêtements et les chaussures a été lancé mardi à Paris, à l'image de celui pour l'électroménager, qui permettra aux consommateurs de bénéficier de remises lors de réparations auprès de professionnels agréés.

Ce dispositif est "bon pour l'environnement mais aussi pour le pouvoir d'achat", a salué le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu mardi, dans une vidéo introductive.

Le linge de maison et la lingerie ne sont pas éligibles à ce bonus, a précisé à l'AFP Elsa Chassagnette de Refashion, l'éco-organisme qui pilote le Fonds réparation et chargé par le gouvernement d'accompagner l'industrie vers une économie plus circulaire.

Concrètement, les consommateurs pourront déposer leurs vêtements et chaussures auprès des 600 réparateurs labellisés sur tout le territoire national dont ils trouveront la liste sur bonusreparation.fr.

Une remise sera alors automatiquement effectuée sur le prix de la réparation - par exemple 7 euros pour un trou, accroc ou déchirure dans un vêtement ou encore 25 euros pour ressemeler des chaussures en cuir.

Les bonus sont cumulables sur un même produit à réparer, dans la limite de 60% du prix de la réparation, selon le communiqué de presse, et chaque consommateur pourra apporter autant de pièces à réparer qu'il le souhaite.

Il devra toutefois bien s'agir de réparation, pas de retouche, prévient Mme Chassagnette.

Le Fonds Réparation est doté de 154 millions d'euros sur la période 2023-2028, exclusivement financé sur fonds privés.

Cette enveloppe permettra de financer le "bonus réparation" ainsi que la visibilité de ce dispositif mais aussi des actions de sensibilisation à la réparation auprès des consommateurs et des formations dispensées aux réparateurs agréés, a indiqué Elsa Chassagnette.

Dans le cadre de la filière REP (responsabilité élargie du producteur), sur le principe du "pollueur-payeur", chaque marque de mode paie une écocontribution à Refashion, ce qui devrait permettre de dégager un milliard d'euros sur la période 2023-2028.

"La consommation de vêtements et de chaussures est en nette progression ces dernières années avec 826.000 tonnes achetées en 2022" en France, dont plus de 260.000 tonnes de produits sont collectées annuellement.

En 2019, 16 millions de pièces étaient réparées selon l'Ademe. Refashion espère porter ce chiffre à 21,6 millions d'ici 2028 grâce à ce dispositif.