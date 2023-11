Bozouls. Les "fantômes" pour une rando trail

Après une seconde édition réussie, qui avait rassemblé 135 participants, BozSport nature propose aux coureurs, vendredi 10 novembre, à 19 heures, la Rando trail des fantômes. Une épreuve qui se veut conviviale, sans chronomètre et qui permet de faire découvrir le trail sur un parcours sans difficulté.

Une nouveauté cette année, la rando trail est ouverte aux marcheurs.

Inscription des marcheurs, à partir de 16 heures et départ à 17 heures. Le parcours se déroule sur la voie verte entre Bozouls et Espalion, 10 km de descente nocturne. Départ devant le gymnase. Inscription trail à partir de 17 h 30 (prévoir un retour sur Bozouls selon ses propres moyens) ; pour les personnes seules sans solution de retour, une navette pourra être utilisée. Un vin chaud sera servi à l’arrivée avec fouace et "mignons" de la boulangerie Sainte-Fauste. L’assemblée générale aura lieu le 8 décembre à 19 heures, suivie d’un moment convivial chez Puech boissons.