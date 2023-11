Luc-la-Primaube. Des ateliers pour exercer sa mémoire

Dans le cadre des actions de prévention, menées et financées par l’association Midi-Pyrénées Prévention M2P (association inter-régimes Carsat, MSA et SSI), un atelier Mémoire "Pep’s Eureka" est organisé les mardis de 14 heures à 16 heures jusqu’au 19 décembre, salle "Trégou" , à l’espace d’animation de Luc. Cet atelier est ouvert à tous les retraités quel que soit leur régime de retraite, et entièrement financé par l’association. Ce programme de 10 séances, est animé par Fabienne Barocci, formée et agréée à ce titre par M2P Midi-Pyrénées Prévention. Il permet de comprendre le fonctionnement de sa mémoire et l’origine de ses oublis, mettre en place des stratégies de mémorisation, stimuler, optimiser ses capacités cérébrales, s’enrichir, se divertir et échanger avec les autres.