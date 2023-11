Druelle Balsac. Football : l’équipe fanion et les féminines ont pris l’eau !

Ce week-end footballistique a été triste comme le temps pour les deux équipes du club, seules à jouer pour cette journée de championnat.

L’équipe 1 recevait Comtal, qui occupe le haut du tableau, pour un derby aveyronnais. La première mi-temps a été assez bien maîtrisée par les locaux, qui ont inscrit un but dans le premier quart d’heure par l’intermédiaire de Diaby, ce qui leur a permis d’arriver à la pause avec ce léger avantage. La seconde mi-temps n’a pas été du même acabit, puisqu’en plus de la pluie qui tombait abondamment, c’est une grosse averse de buts qui est tombée sur les Druellois. En effet, les visiteurs ont scoré à six reprises durant ce second acte. Un match à oublier bien vite.

Les féminines se déplaçaient à Montpellier pour affronter l’équipe réserve du club, classée première et invaincue encore cette saison. Pour rendre la situation un peu plus compliquée pour les Druelloises, les Héraultaises alignaient quatre filles de l’équipe pro. Malgré tout, les filles sont parvenues à résister et sont arrivées aux citrons avec le léger désavantage d’un but. La 2e mi-temps fut plus compliquée puisqu’à la 65e, elles encaissèrent un second but. Malgré Anaïs Robert, qui fit quelques arrêts de grande classe, les locales ont inscrit deux autres buts en deux minutes. Pas trop de regrets quand même car l’équipe adverse était d’un niveau au-dessus et a mérité amplement la victoire. Il va falloir vite réagir car si la situation n’est pas trop mauvaise pour les filles au classement, il n’en est pas de même pour les séniors 1 qui n’ont qu’un petit point d’avance sur le premier relégable.