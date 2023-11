Baraqueville. Le projet Erasmus a permis aux collégiens de Notre-Dame de découvrir la Turquie

Pour leur second projet Erasmus, intitulé Act for the Environment, les collégiens de l’Ensemble scolaire privé de Baraqueville ont pu se rendre à Izmit et Istanbul en Turquie où ils ont rejoint leurs homologues roumains et italiens.

Tout d’abord, un voyage fait de rencontres et d’amitiés. Des liens forts se sont tissés entre les enseignants au fil des années et l’accueil réservé aux différentes délégations l’a prouvé.

Accueillis en famille, les élèves ont également participé à la vie du collège. Des ateliers sur l’environnement ont été organisés. Les récréations et la présence en cours ont favorisé les échanges entre élèves de toutes nationalités.

Tout au long de la semaine, de nombreux petits spectacles ont été organisés pour eux : accueil par la fanfare municipale, défilé de mode des élèves portant des vêtements fabriqués par eux-mêmes, à partir de produits recyclés, spectacle de chants et de danses.

Au cours de leur séjour, ils ont visité de magnifiques sites naturels : lac de Sapanca et de Sopeli, forêt d’Ormanya ainsi que des lieux de haut intérêt : musée du papier et son atelier de fabrication, musée de la Science et visite d’Izmit, un des quartiers de Kocaeli, ancienne Nicomédie.

Ils ont passé 2 jours intenses à Istanbul, visitant des sites historiques comme Ste Sophie, la Mosquée bleue, le palais féerique de Topkapi, l’extraordinaire citerne basilique, le palais luxueux de Dolmabaçhe et la tour de Galata.

Ils ont déambulé dans les méandres du Grand Bazar et du marché aux épices et ont eu la chance, plutôt rare, de marcher sur les toits du Grand Bazar profitant d’une vue magnifique sur la ville et ses célèbres monuments.

Un séjour exceptionnel, dépaysant mais tellement enrichissant, qui a été possible grâce à l’investissement de leurs partenaires turcs et le financement de l’Union Européenne avec pour objectif de rendre concrète la citoyenneté européenne de tout un chacun, de casser les préjugés qui peuvent exister entre nations et d’offrir un meilleur accueil à la différence.

La prochaine et dernière destination de ce projet sera la Roumanie en mai 2024.

Pour plus de photos et vidéos, rendez-vous sur le site ENT collège Notre Dame Baraqueville notre-dame.mon-ent-occitanie.fr/