Dans les Hauts-de-France, c'est vous qui décidez du prix de la baguette !

(ETX Daily Up) - Dans les départements du Nord et de la Somme, le patron d'une chaîne de boulangerie propose aux consommateurs de fixer eux-mêmes le tarif de la baguette, à partir de soixante centimes d'euro. Un moyen pour les familles les moins aisées d'obtenir plus facilement ce que l'enseigne considère comme un produit de première nécessité.

On peut dire que c'est une initiative qui réchauffera nombre de coeurs. Cela se passe dans les Hauts-de-France, précisément à Amiens et Longueau (Somme) ainsi qu'à Lille. Le gérant de la boulangerie Mamatte, Maxime Lefebvre, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir décidé de laisser ses clients fixer eux-mêmes le prix de la baguette. Le tarif minimum est de soixante centimes d'euro. Pourquoi la baguette ? Parce que cette initiative s'inscrit dans une volonté d'accompagner les consommateurs rencontrant des difficultés financières en cette période d'inflation. Dans ce contexte, la chaîne de boulangeries considère la baguette comme un produit de première nécessité. Rappelons que même si la hausse des prix de l'alimentation a ralenti au mois d'octobre (+7,7% contre +12% en octobre 2022 selon l'Insee), il y a six mois encore, 58% des foyers gagnant moins de 900 euros confiaient à une étude Ifop/La Tablée des Chefs réduire les portions, voire sauter un repas.

Alors que la collecte nationale des banques alimentaires aura lieu le week-end du 25 novembre, la démarche apparaît comme une solution supplémentaire pour accompagner ceux qui souffrent de la baisse de leur pouvoir d'achat. Même si le patron ne veut pas parler d'une opération - Maxime Lefebvre indique notamment que ce fonctionnement n'est pas affiché dans les boulangeries - cette opportunité sera ouverte jusqu'au 30 novembre. La décision a d'autant plus d'impact qu'elle est aussi relayée dans la toute nouvelle boulangerie Mamatte ouverte avant l'été en plein coeur de Lille, où les habitants ont déjà pris l'habitude de se retrouver pour partager un café ou un brunch.

Si l'enseigne dit rogner sur ses marges pour proposer cette opération, Maxime Lefebvre indique que "la plupart des consommateurs" payent le prix normal et que certains clients donnent davantage.





A Paris, la toute nouvelle boulangerie Demain qui a fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire son cheval de bataille apparaît aussi comme une solution pour les familles dont le pouvoir d'achat a été impacté par la conjoncture économique. En collectant les invendus de 17 boulangeries de la capitale, le nouveau point de vente basé dans le 11e arrondissement de Paris permet de proposer du pain à moindre coût, et notamment celui au levain dont le tarif est généralement plus élevé. Chez Demain, le prix au kilo se situe entre 4 et 6 euros, selon la variété.