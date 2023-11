Bozouls. Élan de solidarité pour Simon

à la suite au décès et aux obsèques de Simon Gineston, 19 ans, la famille a été très touchée par les messages, soutiens et surtout les dons, comme il avait été demandé. La famille est allée remettre en main propre, un chèque, au professeur Laprie, qui a suivi Simon durant cette année de combat. Elle et son équipe l’ont, malgré la souffrance, bien épaulé pour affronter cette horrible maladie qui touche beaucoup trop de personnes. Il a donc été remis une enveloppe de 10 200 € à l’Oncopole, qui ira directement à la recherche contre le glioblastome. Il a été également remis un chèque de 540 € à la Ligue contre le cancer et 420 € à l’association "des étoiles dans la mer" qui récolte des fonds pour aider les familles qui subissent cette même maladie.

La famille remercie de tout cœur cet élan de générosité et de solidarité, chacun s’y reconnaîtra. Simon en serait certainement très fier.