Football : quatre choses à savoir sur Guingamp, le prochain adversaire de Rodez

Les Bretons se déplacent à Paul-Lignon, samedi 11 novembre à 19 heures, pour le compte de la 14e journée de championnat.

Guingamp en grande forme

Invaincus lors de leurs six derniers matches de championnat, les Guingampais ont fait le plein de confiance avant de se rendre à Paul-Lignon, samedi 11 novembre à 19 heures. Grâce à cette belle série, la formation bretonne s'est hissée à la 6e place du championnat. Les protégés de Stéphane Dumont restent même sur une victoire probante face à Auxerre (2-1), l'un des principaux favoris à la montée en Ligue 1.

Un dernier match qui a coûté cher ?

Ce succès pourrait cependant laisser des traces. Les hommes de Stéphane Dumont ont en effet joué lundi 6 novembre, et bénéficieront donc de deux jours de récupération en moins que les Ruthénois, battus à Quevilly-Rouen (3-1) samedi 4 novembre. De plus, le latéral breton Maxime Sivis a écopé d'un carton rouge en fin de rencontre, et ne sera donc pas du déplacement en Aveyron.

El Ouazzani parmi les révélations du début de saison

Le bon début de Guingamp s'explique notamment par son rendement offensif. Avec 20 buts inscrits, les rouge et noir ont le troisième meilleur bilan en la matière de la division. Avec sept buts (dont un coup franc direct contre Auxerre) et trois passes décisives, l'attaquant Amine El Ouazzani s'est particulièrement illustré dans ce domaine.

Il est même l'une des révélations du début de championnat. Le natif de Grenoble, âgé de 22 ans, a découvert la Ligue 2 en cours de saison dernière, en rejoignant la Bretagne en janvier, en provenance de Bourg-en-Bresse-Péronnas. Ses bonnes performances lui ont permis de devenir international U23 avec le Maroc, et d'espérer prendre part aux Jeux olympiques de Paris, en fin de saison.

Un ancien Ruthénois comme capitaine

Le capitaine de Guingamp est un visage bien connu des habitués de Paul-Lignon. Depuis le début de la saison, le gardien Enzo Basilio porte en effet le brassard costarmoricain. Celui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026 pendant l'intersaison avait gardé le but du Raf durant la saison 2017-2018, en championnat National. Il avait participé à 31 rencontres, au cours d'une saison que les Aveyronnais ont terminé à la 4e place.