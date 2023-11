Ligue Europa : Toulouse bataille ferme pour se payer l'ogre Liverpool après un final de folie

Après un match aller à sens unique à Liverpool et une défauite 5-1, les Toulousains se sont faits violence ce jeudi 9 novembre pour battre les Anglais 3-2 et se relancer dans la course aux qualif', lors de cette 4e journée de groupe.

Les Pitchouns ont enfin montré les crocs ! Ballotés ces derniers temps en Ligue 1, explosés par Liverpool 5-1 lors du match aller, les Toulousains ont relancé leur saison de belle manière devant les Reds en les dominant 3-2, ce jeudi 9 novembre lors de la 4e journée de la phase de poules de la ligue Europa. Avec des buts de Donnum en première mi-temps (36e), puis Dallinga (58e) et Magri (76e), les Toulousains ont également marqué deux buts refusés par l'arbitre, et offrir un but à l'adversaire anglais avec un CSC de Casseres (74e). Liverpool égalise à l'ultime seconde, ou presque Le TFC va ensuite jouer à se faire peur devant la pression de Liverpool, encaissant un but de Jote à la 89e minute, pour ensuite serrer les dents et endiguer les ultimes efforts des Reds pour égaliser dans le temps additionnel (7 minutes). A 3-2, les Toulousains pliaient et à l'ultime seconde, voire après le temps additionnel, Liverpool égalise par un tir sous la barre de Quansah... finalement annulé pour une faute de main dans une ambiance bouillante. Après 11 minutes d'arrêts de jeu, Toulouse la tient, sa victoire de prestige !