Villefranche-de-Rouergue. La Maison des jeunes a ouvert ses portes

L’équipement était l’un des projets phares de la municipalité.

C’est l’un des gros projets de la municipalité. Après plusieurs mois de travaux, la Maison des jeunes a ouvert ses portes pour accueillir du public, place de la Liberté. Cette structure d’accueil libre est destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. "Il constitue l’outil phare pour une politique jeunesse au service de la citoyenneté", indique la municipalité.

Ainsi, les locaux de la Maison des jeunes citoyens accueillent le Service Jeunesse de la mairie, le Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes (PAEJ) géré par l’association Village 12, ainsi que l‘AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la ville). Un bureau est aussi mis à disposition des structures et des associations en lien avec la jeunesse comme la Mission Locale, le Refuge, pour des permanences.

"L’objectif est de favoriser l’autonomie des jeunes, de développer leur esprit critique afin qu’ils puissent mieux comprendre leur environnement et s’impliquer dans la cité", commente la mairie. Citoyenneté, prévention, animation, information, insertion, la maison de la jeunesse va permet de centraliser l’ensemble de ces services publics. Elle offre aussi différents espaces et services : accueil, écoute, aide, convivialité.

Médiation sociale

De plus, un pôle de médiation sociale, avec un travail axé sur l’exercice de la citoyenneté, doit jouer un rôle essentiel dans cette maison de la jeunesse. " Un médiateur social est ainsi chargé de créer du lien avec les jeunes et entre jeunes, pour faire connaître les différents services et construire une relation de confiance avec les jeunes et leur famille", souligne encore la municipalité.

"Le médiateur assure aussi une veille sociale pour les jeunes en errance. Il a aussi pour mission de coordonner les actions de prévention en lien avec les partenaires, et d’animer la structure en favorisant les projets. Une association de jeunes représentant tous les lycéens sera créée pour être force de proposition et mieux impliquer les jeunes dans la ville. Le médiateur accompagnera et soutiendra l’association".

Le médiateur social sera enfin chargé d’établir une dynamique et des partenariats dans l’accompagnement à la parentalité et la prévention de la délinquance.

Pendant le mois de novembre, des portes ouvertes sont organisées les après-midi pour accueillir le public dans les nouveaux locaux.