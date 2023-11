Villeneuve. Musique Vivante et Orgues sans fausse note

" On a entendu l’orgue et on est entrés " notent des touristes heureux en visite de l’église de Villeneuve au son d’un orgue tout aussi original. Aux claviers, l’organiste Louis Rébé, dont l’implication a été décisive pour la construction de cet instrument, leur réserve un accueil musical plusieurs après-midi par semaine. L’association Musique Vivante et Orgues a organisé quatre concerts depuis la dernière assemblée générale, avec, chaque fois, une ambiance musicale différente et sans fausse note : le 11 décembre 2022, la chorale occitane a trouvé l’accord parfait avec l’organiste Sébastien Rébé pour un concert à l’accent de chez nous. Le 7 mai 2023, Jean Luc Babigeon a donné un concert du Jour de l’Orgue, adaptation de l’œuvre contemporaine de Duruflé. Le 11 août, on a retrouvé l’organiste Franck Besingrand et la violoncelliste Estelle Besingrand en duo. Le 17 septembre, Sébastien Rébé a souligné les étapes du récit sur le Pendu/dépendu en interprétant des pièces espagnoles. Et pour 2024, de nouveaux musiciens ont proposé leur participation.

Musique Vivante et Orgues tiendra son assemblée Générale le vendredi 17 novembre, à 15 heures, à la salle du Garrigou, pour organiser sa programmation 2024. Contact : 05 65 81 52 38 ou 06 25 31 40 08.