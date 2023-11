Crues et vent fort : le nord toujours en alerte ce dimanche 12 novembre, 41 départements en vigilance

Les pluies continueront à tomber ce dimanche, mais de manière moins soutenue, surtout au sud de la France.



Ce dimanche 12 novembre, la pluie tombera pratiquement toute la journée sur une large moitié nord de la France, de la Bretagne à l'Alsace et du Nord à la moitié du Massif Central. Mais ces pluies seront plus éparses et moins soutenues que la veille.

Crues : rouge et orange

Néanmoins, leur présence suffit à maintenir le Pas-de-Calais en alerte rouge pour les crues, notamment en ce qui concerne la rivière Aa, qui connaît une crue exceptionnelle, selon Météo France. Mais le département n'est plus en alerte pluie-inondation.

Trois autres départements sont placés en vigilance orange pour les risques de crues :

Nord

Vendée

Charente-Maritime

18 autres départements sont placés en vigilance pour ces crues, dont 3 en Occitanie :

Aveyron

Lot

Gers

Crues, vent, neige : 41 départements au total sont en vigilance. Repro CP - Météo France

Fort vent d'ouest

L'autre invité dominical est le vent d'ouest, qui soufflera fort et participera à chasser un peu les nuages sur le sud de la France. 24 départements seront impactés par ces vents, dont 7 en Occitanie, du Finsitère à l'Allier et et l'ouest du littoral Méditerranéen, ainsi que la Corse. Six départements sont concernés par une alerte jaune au vent :

Aveyron

Lozère

Gard

Hérault

Aude

Pyrénées-Orientales

Météo France prévoit des vents de 80 km/h en moyenne, et selon le site InfOccitanie, ce vent soufflera en journée jusqu'à 100 km/h, notamment sur le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault, la Lozère et les Pyrénées-Orientales, avec des rafales de vent qui pourraient dépasser les 130 km/h sur les reliefs.