En Occitanie, on vit plus longtemps à Toulouse qu'à Mende ou Perpignan, mais l'Aveyron a la dent dure

Les derniers chiffres de l'Insee concernant la mortalité et l'espérance de vie en France selon les territoires offrent parfois des surprises : la vie est-elle plus dure à la campagne ? En Aveyron, pas trop...

Où vit-on le plus longtemps, d'après vous ? A la ville, à la campagne ? Les derniers chiffres publiées par l'Insee sur l'espérance de vie des Français (en 2022) offrent quelques surprises et disparités suivant les départements, et l'on s'aperçoit que le milieu rural n'est pas forcément plus sain que le milieu urbain, tout dépend des critères.

Au niveau national, l'espérance de vie pour les hommes est de 79,4 ans et de 85,3 ans pour les femmes, une différence de 6 ans que chacun expliquera comme il voudra mais qui semble être atavique.

Le vie parisienne mieux que la vie dans la Creuse

Déclinée par département, cette espérance de vie varie non seulement suivant les sexes, mais aussi suivant les territoires, entre 76,4 ans dans la Creuse et 81,9 ans dans les Hauts-de-Seine, une différence de plus de 5 ans suivant le lieu. Chez les femmes, elle varie là aussi suivant les départements, entre 82,9 ans dans l'Aisne et 86,7 ans dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, à Paris et dans le Rhône (Lyon). Tous sexes confondus, on semble vivre plus longtemps en région parisienne que dans l'Aisne, la Creuse ou le Pas-de-Calais, voire certains autres départements plus ruraux. Cette disparité sur l'espérance de vie est-elle aussi liée à la condition sociale ? Les chiffres de l'Insee semblent présager que oui, dans certains cas : globalement, on vit deux ans de moins en Seine-Saint-Denis et Bobigny que dans les Yvelines et Versailles. Et plusieurs départements qui comptent une métropole figurent en bonne place en espérane de vie par rapport à des départements plus ruraux. Vivre à la campagne et en milieu modeste ne semble pas être le gage d'une vie plus longue. Mais tout dépend des lieux, si l'on croit les cartes interactives de La Dépêche du Midi. Dans les Alpes, par exemple, il semblerait que le froid conserve un peu plus...

Occitanie : on vit plus vieux en Haute-Garonne, et en Aveyron

Exemple également en Occitanie où c'est la Haute-Garonne et sa "capitale" Toulouse où l'on vit le plus vieux, autant pour les hommes (81,1 ans en moyenne) que pour les femmes (86,5 ans). Derrière, c'est l'Aveyron, avec une moyenne de 80,1 ans pour les hommes, à égalité avec le Lot et donc un an de moins d'espérance de vie qu'à Toulouse, mais plus de 3 ans de plus qu'à Perpignan, département d'Occitanie où l'espérance de vie est la plus basse, autant pour les hommes que pour les femmes. Pour les Aveyronaises, même chose, avec une espérance de vie de 86 ans, la deuxième plus forte de la région. Contrairement à la Lozère, où celle-ci est plus faible (77,7 ans pour les hommes et 84,1 ans pour les femmes, soit pour les deux sexes autour de 2 ans de moins qu'en Aveyron).

Une dernière donnée intrigante sur ces chiffres dévoilés par l'Insee : le taux brut de mortalité, où les plus importants se retrouvent plutôt en zone rurale. En Occitanie, ce taux brut de mortalité est de 13,5 % en Aveyron, contre 7,5 % en Haute-Garonne, le taux le plus bas de la région devant l'Hérault (10,1 %). Une traduction statistique du phénomène des déserts médicaux ?