Espalion. "La chasse au lion à l’arc", suivi d’un débat

À la frontière du Mali et du Niger, les hommes vivent en parfaite harmonie avec le cosmos. Les vaches paissent tranquillement, même en compagnie des lions. Cependant, il arrive que l’ordre cosmique soit rompu lorsqu’un lion décide de s’attaquer à une vache. On décide alors rituellement de partir à la chasse au lion, qui se pratique tous les quatre ans et nécessite une préparation très poussée. Dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat avec la médiathèque départementale, le réseau des bibliothèques de la communauté de communes et la bibliothèque municipale, le documentaire de Jean Rouch "La chasse au lion à l’arc" (durée 1 h 20) sera projeté gratuitement le jeudi 16 novembre, à 17 h 30, au Rex, et sera suivi d’une rencontre avec Frederico Rossin, historien du cinéma.