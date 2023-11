Marche contre l'antisémitisme : Paris, Toulouse, Perpignan, Rodez... dans quelles villes et à quelle heure ont lieu les rassemblements ce dimanche 12 novembre ?

Ce dimanche 12 novembre, plusieurs villes d’Occitanie vont accueillir des manifestations contre l’antisémitisme pour dénoncer l'augmentation des violences depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet et le président du Sénat, Gérard Larcher, ont appelé en début de semaine les citoyens à une grande marche civique ce dimanche 12 novembre après-midi à Paris.

pic.twitter.com/LwBDvm5glz — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) November 9, 2023

Très vite, l'appel à cette marche populaire qui se voulait une démonstration de concorde nationale, a vite été empêtré dans une polémique sur la présence annoncée du Rassemblement national, qui devrait être tenu à l’écart des autres partis politiques dans le cortège. Le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a décidé, lui, de boycotter l’événement.

Paris

Le point de départ de la marche contre l’antisémitisme sera Paris d'où s'élancera la marche ce dimanche 12 novembre, à 15 h. Le cortège s'élancera de l’esplanade des Invalides pour rejoindre la place Edmond-Rostand.

La présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, ont appelé "tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République" à participer à une "grande marche civique", alors que les actes antisémites se multiplient depuis le début de la riposte israélienne aux attaques du Hamas, le 7 octobre.

Toulouse

En Occitanie, les élus appellent également à marcher contre l'antisémitisme. À Toulouse, le maire, appelle les Toulousains à venir participer au rassemblement prévu ce dimanche 12 novembre à 16 h sur la place du Capitole. "À Toulouse, peut-être plus qu’ailleurs au regard de notre histoire et de nos valeurs partagées, nous ne pouvons, ni ne devons, rester silencieux face à la recrudescence des actes haineux observée ces derniers temps".

« Je vous appelle tous, sans exclusive aucune et quelle que soit votre sensibilité politique, à participer au rassemblement de ce dimanche 12 novembre, à 16 heures, place du Capitole, afin de dire NON À L'ANTISÉMITISME. »

Un rassemblement auquel la majorité du Conseil départemental de la Haute-Garonne se joindra également. Sous la présidence de Sébastien Vincini (PS), les élus du Département dénoncent la montée d’actes antisémites."

Perpignan

Toujours ce dimanche, à l'appel de l'Association des maires de France, une manifestation contre l’antisémitisme est prévue à Perpignan, à 16 h, dont le point de rassemblement est donné à la préfecture.

Une marche à laquelle Carole Delga, la présidente PS de la Région Occitanie, participera.

L'antisémitisme d'où qu'il vienne, de l'extrême droite ou de l'islamisme radical, n'est pas le problème des seuls Français juifs ; il est le problème de la République toute entière.

Agissons au quotidien.

https://t.co/FrB2hrzy2k — Carole Delga (@CaroleDelga) November 8, 2023

"La France connaît un déferlement de haine : plus d’un millier d’actes antisémites en à peine un mois. Sans compter ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un signalement ou d’une plainte".

Elle ajoute ensuite : "De nombreuses actions naissent chaque jour pour faire barrage à ce mur de la honte que certains veulent ériger entre les Français. Ce mouvement, pour être puissant et utile, doit se faire dans la lucidité et la clarté. Je crois sincèrement qu’il existe toujours une grande majorité de nos compatriotes qui refusent en conscience l’idéologie mortifère de l’extrême droite qui s’est toujours nourrie de la haine de l’autre, tout comme ils rejettent toute forme de faiblesse ou de compromis avec l’intégrisme".

De son côté, Louis Aliot, le maire de Perpignan (RN), a annoncé qu'il appelait lui aussi à cette même marche à Perpignan, dimanche 12 novembre, à 10 heures. Invité dans la matinale d'Europe 1 et CNews ce mercredi 8 novembre 2023, il a ainsi expliqué : "Je pense que c'est une bonne initiative et qu'elle doit être démultipliée sur le territoire parce que le moment est solennel. Le contexte est inquiétant et il revient à l'ensemble de la politique, mais aussi du monde associatif et du monde de l'économie, de se mobiliser dans la rue pour montrer que l'on n'accepte pas. Et, donc, dimanche je lancerai moi-même un appel au rassemblement dans la matinée devant notre monument emblématique le Castillet pour dire non à ce que l'on voit aujourd'hui".

Rodez

"La République est en danger ; ses fondements mêmes sont attaqués. Il est temps de réagir, il est temps de retrouver ce qui fait la force de notre pays : le respect des droits de l’homme et de la laïcité", ont-ils écrit dans une tribune commune.

Les députés des première et troisième circonscriptions Stéphane Mazars et Jean-François Rousset (LREM) ainsi que les sénateurs Jean-Claude Anglars et Alain Marc (LR), dans une déclinaison locale, invitent à un rassemblement civique à Rodez ce dimanche 12 novembre à 15 heures devant la préfecture. Les quatre parlementaires se retrouveront devant le médaillon Jean-Moulin pour une minute de silence.

Le député de la deuxième circonscription Laurent Alexandre (LFI-Nupes) participera lui aussi à ce rassemblement et soulignait vendredi regretter que les organisateurs n’aient pas "refusé la participation de l’extrême droite à cette initiative" ainsi qu’il le demandait.

Devant toutes les préfectures de France

De son côté, l'Association des maires de France appelle à se rassembler devant toutes les préfectures de France ce dimanche 12 novembre à 15 h au moment du coup d'envoi de la marche à Paris.