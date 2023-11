Marche contre l'antisémitisme : des dizaines de milliers de personnes à Paris et en France

Des dizaines de milliers de Français, dont de nombreuses personnalités politiques, ont marché dans les rues de Paris et ailleurs ce dimanche 12 novembre pour dénoncer la recrudescence des actes antisémites depuis la reprise du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.



"On est tellement heureux et rassurés que les Français aient répondu présents", a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui avait appelé avec le président du Sénat, Gérard Larcher, à cette "marche civique pour la République et contre l'antisémitisme, pour la France des Droits de l'Homme et pour la Nation", ce dimanche 12 novembre partout en France.

"Nous pensons que la République, les valeurs dans lesquelles nous croyons sont menacées et que nous avions besoin collectivement d'un sursaut. Nous avons souhaité incarner ce sursaut, permettre à tous se rassembler", a-t-elle poursuivi à l'arrivée du cortège au Sénat, alors que la foule se pressait encore sur le parcours malgré la pluie.

"C'est extrêmement réjouissant de voir qu'aujourd'hui, en France, nous sommes capables (...) de nous réunir autour de ce qui fait notre socle, de ce qui a fait notre Histoire et de ce qui fera, j'en suis sûre, notre avenir. Aujourd'hui nous avons montré la plus belle image de la France, tous ensemble."

105 000 personnes à Paris

Quelque 3.000 policiers avaient été mobilisés pour sécuriser le cortège parisien, qui s'est ébranlé de l'Esplanade des Invalides un peu après 15 heures (14h00 GMT), passant devant l'Assemblée nationale avant de d'arriver près du Sénat, terme d'un parcours de 3,5 kilomètres. Deux anciens chefs de l'Etat, Nicolas Sarkozy et François Hollande, la Première ministre Elisabeth Borne et une trentaine de ministres, ainsi que de nombreuses personnalités politiques, religieuses ou du monde du spectacle avaient répondu à l'appel de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.

La plupart avaient pris place en tête de cortège derrière une grande banderole proclamant "Pour la République, contre l'antisémitisme", sans drapeaux - français ou israélien - ni slogans, comme les organisateurs en avaient émis le souhait. Le rasssemblement national de Marine Le Pen, lui, est resté en queue de cortège.

Les responsables politiques ont néanmoins entamé à deux reprises la Marseillaise, alors que des applaudissements retentissaient régulièrement plus loin dans le cortège. Un cortège qui selon la police a rassemblé 105 000 personnes à Paris.

Le nombre de manifestants ailleurs en France

Quelque 70 rassemblements étaient prévus dans toute la France. Voici les chiffres de participations de quelques-uns