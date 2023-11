Lieu, date, participants, réactions : ce qu’il faut savoir sur l’appel à la marche contre l’antisémitisme

Un appel à la marche contre l'antisémitisme a été lancé par Yaël Braun-Pivet et Gérard Larchet, dans la soirée du mardi 7 novembre 2023. Lieu, participants, réactions... ce qu'il faut savoir.

"Depuis trois semaines, le nombre d'actes antisémites a explosé en effet, plus de 1 040", déclarait Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, lors de son intervention au JT de France 2, dimanche 5 novembre 2023. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont lancé un appel, 48 heures plus tard.

A lire aussi : Actes antisémites, loi immigration, référendum : ce qu'il faut retenir des déclarations de Gérald Darmanin, ce dimanche

"Citoyens, unissons-nous contre la haine !"

Dans un tweet publié peu après 20 heures, mardi 7 novembre 2023, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Asemblée nationale, a déclaré appeler "dimanche à une grande marche pour la République et contre l’antisémitisme ! Pour la France des droits de l’Homme et pour la Nation réunie. Citoyens, unissons-nous contre la haine !". Un appel qu'elle ne lance pas seule, puisqu'il est effectué en compagnie de Gérard Larcher, le président du Sénat.

Avec @gerard_larcher, nous appelons dimanche à une grande marche pour la République et contre l’#antisémitisme ! Pour la France des droits de l’Homme et pour la Nation réunie. Citoyens, unissons-nous contre la haine ! https://t.co/QmLsmTAhrl — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) November 7, 2023

Dimanche à 15 heures

Selon nos confrères du Figaro, c'est à Paris que cette marche doit se tenir, entre le palais Bourbon et le palais du Luxembourg, à partir de 15 heures. Deux lieux qui ne sont pas choisis au hasard, le premier étant le siège de l'Assemblée, le second abritant le Sénat.

"Bien sûr, j'y participerai", réagit Marine Le Pen

Sur le plateau de RTL, ce mercredi 8 novembre 2023, Marine Le Pen a annoncé sa présence au rassemblement de dimanche. "Bien sûr, j’y participerai, Jordan Bardella y sera, l’ensemble de nos élus y seront, et j’appelle d’ailleurs l’ensemble de nos adhérents et de nos électeurs à venir se joindre à cette marche, à cette manifestation", a-t-elle avancé, estimant qu'il est "temps que le peuple Français, je crois, dans sa diversité, exprime son rejet absolument total de l’augmentation spectaculaire des actes visibles d’antisémitisme".

\ud83d\udcf9 Je participerai bien sûr à cette marche contre l'antisémitisme ce dimanche.



Cela fait longtemps que nos compatriotes de confession juive sont confrontés à une idéologie que je combats depuis toujours : l'idéologie islamiste. @RTLFrance pic.twitter.com/oFRqV26bQy — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 8, 2023

"Nous répondrons présents", avait d'ores et déjà assuré Jordan Bardella, président du Rassemblement National dans la soirée de mardi.

"Nous appelons tous les Français à se joindre à la manifestation", répond le Parti Socialiste

Dans un communiqué publié dans la nuit, ce mercredi 8 novembre, le Parti Socialiste a indiqué "approuver la décision des présidents des deux assemblées d'appeler à marcher pour la République et contre l'antisémitisme, en écho à notre proposition". Et a appelé "tous les Français, quelle que soit leur position sur la guerre au Proche-Orient, à se joindre à la manifestation organisée le 12 novembre. L'antisémitisme, d'où qu'il vienne, de l'extrême droite ou de l'islamisme radical, n'est pas le problème des seuls Français juifs : il est le problème de la République toute entière".

\ud83d\udd34Le Parti socialiste appelle tous les Français à se joindre à la manifestation organisée le 12 novembre pour la #République et contre l'#antisémitisme.



L'antisémitisme, d'où qu'il vienne, est le problème de la République toute entière. pic.twitter.com/U2TELWvX8I — Parti socialiste (@partisocialiste) November 7, 2023

Éric Ciotti sera aussi présent

Président des Républicains, Eric Ciotti l'a affirmé, sur Twitter, ce mercredi 8 novembre 2023, : "je serai dimanche aux côtés du président du Sénat, et de la présidente de l’Assemblée nationale, pour marcher contre l’antisémitisme". Avant de pointer du doigt la réponse de La France Insoumise : "Monsieur Mélenchon et ses amis brilleront une fois de plus par leur absence coupable".

Je serai dimanche aux côtés du président du Sénat, @gerard_larcher et de la présidente de l’Assemblée nationale, @YaelBRAUNPIVET pour marcher contre l’antisémitisme.



Monsieur Mélenchon et ses amis brilleront une fois de plus par leur absence coupable. — Eric Ciotti (@ECiotti) November 8, 2023

"On ne lutte pas contre l'antisémitisme et le racisme dans la confusion", réplique La France Insoumise

De son côté, la France Insoumise a déclaré qu'elle ne sera pas de la partie. "La présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat appellent à une marche contre l'antisémitisme ce dimanche. À peine publié, cet appel a été rallié par Marine Le Pen et Jordan Bardella. C’est dire combien l’ambiguïté des objectifs de cette démarche permet les soutiens les plus insupportables", a souligné le parti, dans un communiqué publié ce mercredi. "La France Insoumise ne veut pas voir oublier comment l’unité du peuple, la laïcité des institutions, l’égalité en droits et en dignité des citoyens sont les conditions de la République."

\ud83d\udd34 URGENT | On ne lutte pas contre l’antisémitisme et le racisme dans la confusion : Communiqué de La France insoumise et @FiAssemblee



La présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat appellent à une marche contre l’#antisémitisme ce dimanche. A peine publié, cet… — La France insoumise (@FranceInsoumise) November 8, 2023

"Dimanche manif de « l'arc républicain » du RN à la macronie de Braun-Pivet", a réagi, pour sa part, Jean-Luc Mélenchon. "Et sous prétexte d’antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous."

Dimanche manif de « l'arc républicain »du RN à la macronie de Braun-Pivet. Et sous prétexte d’antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 7, 2023

"Il faut qu'ils précisent le contour de leur rassemblement", réplique Fabien Roussel

"Qu’il y ait une marche contre l’antisémitisme aujourd’hui dans notre pays où les actes antisémites se développent liés à ce contexte, c’est important, et le Parti Communiste Français, historiquement, a toujours combattu l’antisémitisme et le racisme", rappelle Fabien Roussel. Mais l'ancien candidat à la Présidentielle s'est dit "interpellé". "Je vais interpeller moi-même Madame Braun-Pivet et Monsieur Larcher aujourd’hui. Il faut qu’ils précisent le contour de leur rassemblement : je ne comprendrai pas que le Rassemblement National participe à une telle marche", a-t-il martelé sur France 2.

"Et d’ailleurs, dans l’appel qu’ils ont écrit dans le Figaro, ils disent : 'nous devons rejeter tous les porteurs de haine'. Je rappelle que le RN est une force politique qui descend du Front National de Jean-Marie Le Pen, plusieurs fois condamné pour propos antisémites."

Une marche contre l'antisémitisme, oui !

Avec les héritiers de la WaffenSS, non !



J'interpellerai @YaelBRAUNPIVET et @gerard_larcher sur les contours de cet appel.



Nous défilerons avec les forces progressistes. pic.twitter.com/2iWeLSVyv2 — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) November 8, 2023

Et à Fabien Roussel de rajouter : "qu’est-ce que l’on va renvoyer comme image aux enfants de déportés ? De résistants ? Qui ont perdu la vie ? Qui ont été embarqués, emprisonnés dans des camps de concentration par des nazis, par des collabos français ? Et ce sont leurs descendants avec qui nous devrions défiler ?"

Éric Zemmour et Marion Maréchal "répondent présents"

Dans la matinée de ce mercredi, le parti Reconquête a également tranché : "Éric Zemmour et Marion Maréchal répondent présents à la marche contre l’antisémitisme organisée dimanche. Ils seront accompagnés du bureau exécutif de Reconquête".