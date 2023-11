Rassemblement contre l'antisémitisme à Rodez : tout le monde était là... sauf le député Laurent Alexandre

Comme annoncé : le Rassemblement national était représenté, mais pas La France Insoumise.

Ils ont entonné la Marseillaise, main dans la main. Les sénateurs Jean-Claude Anglars et Alain Marc, les députés Stéphane Mazars et Jean-François Rousset, les conseillers régionaux, départementaux, les maires de nombreuses communes, les représentants de la communauté juive, des anonymes... Selon les chiffres officiels, 400 personnes étaient réunies ce dimanche après-midi devant la préfecture de l'Aveyron à l'appel d'un rassemblement contre l'antisémitisme. Pour beaucoup des élus, écharpes au cou. Même le Decazevillois Bruno Leleu, conseiller régional du Rassemblement national, était dans la foule.

Sans surprise, en revanche, le député de la deuxième circonscription Laurent Alexandre (LFI) était aux abonnés absents suivant ainsi la ligne nationale de son parti voyant en cette mobilisation un soutien à Israël ou encore dénonçant la présence de l'extrême droite. "C'est bien dommage de voir que ce député ne se reconnaît pas dans ce combat contre la montée de l'antisémitisme. Aujourd'hui, l'appel était transpartisan. Il a fait le choix de décliner au local la posture nationale de son parti", a réagi Stéphane Mazars (En Marche), tout en confiant qu'il n'avait pour sa part "pas serré la main du représentant du Rassemblement national".

"Être ici, c'est juste être humain"

"Aujourd'hui, on se fiche de qui organisait. Il n'y a rien de politique. Être ici, c'est juste être humain. Point", a lui réagi Pascal Mazet du Parti communiste qui, à l'instar de tous les partis de l'alliance Nupes hormis LFI, avait appelé à se mobiliser. Lui et toutes les personnes présentes ont chaleureusement applaudi la tribune cosignée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, à l'initiative de l'événement. Elle a été lue à haute voix par les parlementaires aveyronnais, avant une minute de silence en hommage aux victimes des attaques du Hamas, le 7 octobre dernier, "un massacre d'une ignominie jamais égalée depuis la Shoah".

La foule s'est ensuite dispersée, en fin d'après-midi. Certains ont alors pu apercevoir sur les murs d'une rue voisine à la place de la préfecture, un tag sur lequel était inscrit "Free Gaza"...