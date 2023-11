Luc-la-Primaube. Activité trottinette pour les plus petits de l’accueil de loisirs

Si le temps automnal est de la partie et que les activités d’intérieur sont privilégiées à l’accueil de loisirs de la MJC, il n’empêche que l’équipe d’animation s’attache à proposer des animations diversifiées.

Mercredi dernier, lors de la reprise des mercredis récréatifs, l’activité trottinette a permis aux plus petits de prendre l’air et de se défouler dans la cour de récréation de l’école Jean-Boudou, avant de participer à un atelier de réflexion afin d’apprendre les mélanges pendant que les 6-8 ans fabriquaient des cosmétiques et des objets du quotidien dans le cadre du projet DIY.

Des jeux de rapidité et de stratégie leur étaient également proposés. Le thème retenu pour les 9 ans et plus était le stop-motion "kessessé".

Au programme du mercredi 15 novembre, atelier manuel (mosaïc) le matin et jeu (les déménageurs de brique) l’après-midi pour les 3-5 ans, poursuite du projet DIY avec Mélanie le matin et jeu tri des déchets l’après-midi pour les 6-8 ans, stop motion (mini-défi) ou sport le matin et escape game l’après-midi pour les plus grands. Samedi 18 novembre, après-midi poker pour les 14-17 ans.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr.

Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.