Bozouls. En visite officielle, le préfet a fait le tour des dossiers communaux

Le maire Jean-Luc Calmelly, accompagné de trois adjoints, a reçu Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, et Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture et sous-préfète du département. Un long entretien en mairie a permis au maire de présenter l’histoire de la commune et son développement essentiellement depuis les quinze dernières années avec le souhait de maintenir un équilibre entre la vie économique et le tourisme. La population de la commune a doublé en 35 ans pour atteindre à ce jour plus de 3 000 habitants.

"Contrairement aux pensées, Bozouls n’est pas une ville-dortoir puisqu’on enregistre plus d’emplois sur la cité que de population active", précise le maire. Sur le plan économique la zone artisanale ne cesse de se développer. Si quelques nouvelles structures se réalisent, c’est essentiellement des agrandissements d’entreprises déjà en place. À l’aide de projections, une revue complète des derniers aménagements a été présentée, comme les nouveaux parkings avec des revêtements semi-perméables permettant l’infiltration à la source d’une partie des eaux de pluie. La maison de santé, élément essentiel pour la population, a retenu l’attention des représentants de l’État.

Ensuite, il a été question du complexe "Cardabelle" (ancienne salle des fêtes et gymnase) en cours d’achèvement, puis du projet de démolition des bâtiments Lacroix pour devenir une surface végétalisée, projet pour lequel des aides de l’État sont demandés. L’espace dédié à la jeunesse "Cardemine", qui fonctionne à plein, et la Maison des services incorporée dans la structure ont été également évoqués.

C’est ensuite à pied que le préfet et la secrétaire générale ont parcouru la cité afin de bien mémoriser les structures et le développement de la commune. "Quels sont les sujets de préoccupations ?", a demandé le préfet. Jean-Luc Calmelly a évoqué les interrogations concernant les projets d’urbanisme (PLUi), les difficultés de logements aussi bien en locatif qu’en acquisition ; le découpage de la communauté de communes qui peut créer des jalousies de territoires ainsi que l’évolution des états d’esprit.

Une visite soutenue d’une matinée entière qui a permis de renforcer les relations avec la préfecture.