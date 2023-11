Jean Cazals au centre de l’attention des jeunes rugbymen de Rodez

Agent de développement au service de l’école de rugby, Jean Cazals transmet aux enfants sa passion pour le rugby… Et ça marche !

Le numéro 13 de l’équipe fanion du club de Rodez rugby est un inconditionnel du ballon ovale. Même si parfois il lui fait une infidélité en pratiquant le tennis ou le padel avec des copains. Né à Rodez, ce deuxième centre âgé de 23 ans a débuté sous les couleurs "sang et or" à 7 ans. Bien que n’étant pas issu d’une famille de rugbymen, c’est pourtant la maman qui avait proposé à son rejeton d’essayer le rugby comme sport.

Des valeurs qui lui ressemblent

Un essai transformé ! Depuis, Jean Cazals, "sang et or" de cœur, voue une passion pour ce sport d’équipe aux valeurs qui lui ressemblent. "Je me suis rapidement fait des copains et on a passé les catégories ensemble. Je ne me suis jamais posé la question sur un autre sport. Le rugby rythme ma vie sportive et professionnelle." Car, aujourd’hui, Jean Cazals est agent de développement au sein de l’école de rugby du club ruthénois.

Pour en arriver là, après le Bac scientifique à François-d’Estaing, il a suivi les enseignements de la filière Staps, à Rodez, pendant un an et demi avant de s’apercevoir que cela ne correspondait pas à ses attentes. En 2019, une opportunité se présente grâce à Vincent Favre-Trosson. "Il m’a proposé de faire le DPJeps APT, une formation qui permet d’améliorer ses compétences ou de devenir animateur sportif de manière à encadrer des activités physiques et sportives." L’an dernier, en alternance avec le Rodez rugby, Jean Cazals a obtenu le diplôme d’État qui lui a ouvert la possibilité de signer un CDD d’un an, avec pour mission de représenter l’école de rugby et en faire la promotion.

Faire découvrir et partager sa passion du rugby

Comme lorsqu’il évolue sur le terrain, Jean Cazals aime redonner ce qu’il reçoit. Cela passe, dit-il "par des interventions en milieu scolaire, de la communication sur l’école de rugby sur les réseaux sociaux où le club doit être présent ".

Ainsi, il va à la rencontre des enfants sur les activités événementielles, Rodez plage, journée du sport, centres de loisirs… et quotidiennement dans les écoles primaires de Rodez agglomération, ainsi que dans les collèges Jean-Moulin et Saint-Joseph, deux fois par semaine. "Le club m’a également donné pour mission de faire augmenter le nombre de licenciés à l’école de rugby. Une tâche que je partage avec Germain Benevent, joueur senior, et Amandine Lapierre, entraîneur des cadettes. " Des actions bénéfiques pour le club qui a enregistré une dizaine de nouveaux jeunes séduits par les séances découvertes en milieu scolaire.

Jean Cazals ne rime pas avec rugby mais rythme avec rugby !

Boulimique de rugby, en plus de sa mission, il enchaîne trois séances d’entraînement par semaine avec les U14, pallie éventuellement des absences, puis prend en charge les 6-8 ans le samedi, sans rater les entraînements plus personnels pour préparer les rencontres de championnat avec les seniors. Jean Cazals, l’adepte du "plaquage", positive toujours sur ces semaines bien remplies quand sport, communication, passion et profession se confondent !