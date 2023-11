Rugby : toujours en quête d’un succès, Lévézou Ségala veut apprendre

En déplacement à Leucate (5e) à l'occasion de la 7e journée de Fédérale 2, dimanche 12 novembre, LSA (12e) a pour principale ambition de continuer à progresser et d’apprendre de ses erreurs.

Lanterne rouge de tous les classements, général, domicile et extérieur, Lévézou Ségala n’est toujours pas arrivé à accrocher un succès. Mais à l’heure de se déplacer à Leucate (5e) dimanche 12 novembre (15 h 15), les Ségalis ont pour principale ambition de continuer à progresser et d’apprendre de leurs erreurs. "Jusqu’à la trêve de Noël, tous les matches seront compliqués. Aux joueurs, nous ne parlons pas de résultat. Bien sûr, si on gagne c’est mieux, mais ce qu’on veut c’est avoir de la progression de match en match ", précise Frédéric Gil, l’un des entraîneurs de LSA.

Avant de revenir sur la prestation précédente (défaite 7-32 contre Castanet) : "La semaine dernière, le score n’était pas flatteur pour nous. Pourtant, quand on fait l’analyse, on a dominé, veut croire Gil. On va jouer les meilleurs de la poule jusqu’à Noël, donc il faut capitaliser là-dessus, monter en progression tout en voyant ce qu’on a bossé jusque-là." Pour ce faire, les Lsanais doivent encore améliorer le jeu, tout en gommant les imperfections et les fautes qui leur font rendre le ballon à l’adversaire. Ce qui leur coûte cher à chaque rencontre.

Et pour le déplacement à Leucate, le staff de LSA a quasiment reconduit le même effectif que le week-end précédent. Un groupe au sein duquel figure en titulaire à l’ouverture le jeune Corentin Lavabre, 18 ans, qui a donné entière satisfaction à ses entraîneurs face au dauphin Castanet. "C’est avec des jeunes comme lui que nous bâtissons l’avenir de l’équipe et du club", insiste Gil.