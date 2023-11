Decazeville. Un forum autour de la naissance

Vendredi 17 novembre, de 14 heures à 16 heures, un forum autour de la naissance réunira divers organismes et institutions afin d’apporter des réponses aux questions des futurs parents.

L’arrivée d’un enfant est un moment important dans une vie. De nombreuses questions se posent alors : quel accompagnement dans son nouveau rôle de parent ? Comment préparer sa famille à l’arrivée du bébé ? Quels sont nos droits et devoirs ? Quels suivis médicaux ? Quels modes de garde ? Quelles démarches administratives à réaliser ? Où se renseigner ?

Réponses individuelles

Ainsi, le centre social et d’animation locale de Decazeville communauté, le département de l’Aveyron, la Maison de la petite enfance, l’Adar et le centre périnatal de proximité (CPP) du CH de Decazeville, la Caf et la CPAM se sont associés dans le cadre d’un "Forum autour de la Naissance".

Il s’agit d’apporter une réponse individuelle aux parents et futurs parents, de les accompagner dans toutes les démarches liées à l’arrivée d’un enfant et de leur permettre de découvrir ou de revoir certaines pratiques (portage, alimentation, allaitement, éveil sensoriel…).

Divers stands en libre accès seront proposés aux participants : accompagnement de la grossesse, préparation de l’arrivée de bébé, retour à domicile, modes de garde, accompagnement à la parentalité, portage physiologique…

Ce "forum autour de la naissance" est programmé vendredi 17 novembre, entre 14 heures et 16 heures, à la Maison de la petite enfance La Capirole de Decazeville. Entrée gratuite et ouverte à tous sans réservation préalable.

Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 05 65 47 96 73.