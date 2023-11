Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918

La municipalité et les associations d’anciens combattants ont réuni autour d'eux, les autorités militaires, civiles et religieuses, des pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers de la section Causses-Aubrac, des enseignants, les élèves des écoles publiques et privée et du collège et de très nombreux habitants pour participer à la cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918 qui s'est déroulée dimanche 12 novembre, au monument aux morts.

A l'issue de la cérémonie, l'assistance a été invitée à partager le vin d'honneur dans le cloître.

