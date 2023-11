Cet accessoire de mode permettrait de savoir si vous êtes un Z ou un Y

(ETX Daily Up) - Dis-moi quelles chaussettes tu portes, je te dirai à quelle génération tu appartiens ! Voilà comment résumer la nouvelle théorie qui buzze sur les réseaux sociaux, et que l'on doit à la professeure de Pilates Phoebe Parsons. Il s'agirait de déterminer en un rapide coup d'œil l'âge d'une femme, une Z ou une Y, et ce grâce au type de chaussettes qu'elle arbore fièrement au quotidien.

Etes-vous plutôt chaussettes classiques ou socquettes ? Un détail pour vous, mais qui pourrait en dire beaucoup sur la génération à laquelle vous appartenez ! C'est la théorie qui fait actuellement sensation sur le réseau social chinois TikTok. Et pour cause, elle permettrait de savoir en un temps record si telle ou telle femme est une milléniale ou si elle appartient à la génération Z. Incroyable, mais vrai, à en croire les utilisateurs de la plateforme asiatique. C'est à la professeure de Pilates Phoebe Parsons, créatrice du podcast FIT(ish), que l'on doit cette théorie surprenante qui a déjà généré pas moins d'1,8 million de vues.

Si vous pensiez que le jean était l'unique vêtement qui opposait les Z aux milléniaux, vous vous êtes lourdement trompés. Il cristallise bel et bien les divergences entre les deux générations, mais il n'est pas le seul. Les chaussettes constitueraient également une source d'opposition entre les individus nés au début des années 1980 et ceux nés après la deuxième moitié des années 1990. Ces deux bouts de tissu permettraient en tout cas de les distinguer, notamment les femmes, à en croire Phoebe Parsons. C'est ce qu'elle explique dans une vidéo publiée sur le réseau social chinois le 30 octobre dernier.

On y apprend qu'un simple coup d'œil aux pieds d'une femme permettrait de déterminer approximativement son âge, grâce au modèle de chaussettes qu'elle porte. D'après la professeure de Pilates, les milléniales arboreraient essentiellement des socquettes, qui ne se voient pas avec une jupe ou un pantalon, tandis que les Z porteraient surtout des chaussettes classiques ou hautes. Une théorie farfelue, diront certains, mais qui semble se vérifier auprès de nombreux socionautes. "Mais c'est vrai ! L'idée de mettre des chaussettes hautes me donne des frissons", fait savoir une utilisatrice, visiblement une milléniale, quand une autre déclare : "Milléniale ici. Porteuse de socquettes. Théorie vérifiée".

Notons malgré tout les avis qui viennent contredire la théorie en question, et ils sont également nombreux. "Je suis née en 93 et je porte des chaussettes hautes", "Je suis une milléniale et je porte des chaussettes hautes", "Mais, mais, mon père porte des chaussettes hautes", comptent parmi les commentaires qui ne prennent pas au sérieux cette théorie, ou n'y croient carrément pas. Il faut dire effectivement que Phoebe Parsons ne précise pas quel(s) type(s) de chaussettes sont censées porter les générations précédentes… Une question à prendre en compte dans une prochaine vidéo, sans doute.