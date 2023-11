Coubisou. Le peintre Pierre-Marie Corbel a organisé le vernissage de son exposition

Début novembre, la Maison de la paix a invité ses amis au vernissage d’une nouvelle exposition, la cinquième depuis son ouverture. Elle est consacrée au peintre Pierre-Marie Corbel, venu quasiment en voisin, puisque, depuis 1997, il a posé pinceaux et chevalet à Entraygues-sur-Truyère. Il a d’ailleurs créé le logo de cette cité. Formé à la Sorbonne et à l’école des Beaux-Arts à Paris, il expose en France et à l’international depuis l’âge de 16 ans.

L’œuvre de Pierre-Marie Corbel se situe entre chaos et mesure, terre et monde.

Il travaille souvent par séries. L’une d’elles, réalisée en 1986, porte le nom poétique d’Anges froissés. Les œuvres exposées font partie de la série "Aplats" qui tourne autour des pommes, thème de prédilection du peintre. Elles conjuguent la précision de la nature morte avec des éléments contemporains, union sublime entre art abstrait et art figuratif. Pour la présidente de la Maison de la paix, ces oppositions sont aussi une manière d’exprimer la paix.

Programmée à 18 heures un jour de pluie, cette manifestation a tout de même rassemblé plus de trente personnes. Parmi elles, la galerie de la Maison de la paix a accueilli les maires d’Estaing, d’Entraygues-sur-Truyère et de Florentin-La-Capelle.

La présidente de l’association Concorde et Paix, très satisfaite de ce succès, est également heureuse d’apporter, par le biais de cette contribution culturelle, une animation supplémentaire au village d’Estaing en dehors de la saison, que les touristes pourront apprécier, puisque les tableaux de Pierre-Marie Corbel sont exposés jusqu’au début de janvier 2024. Visite sur rendez-vous au 06 15 64 34 68. Entrée : 2 €.