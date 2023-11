Espalion. Les challenges pour les Escalié, Pradalié et Blanc

Le 20e Challenge interentreprises de quilles vient de connaître son épilogue. La remise des trophées a eu lieu vendredi soir, à la salle d’animation de Perse.

On prend les mêmes et on recommence. Julien et Georges Escalié sont à nouveau lauréats de l’interentreprises de quilles et Lucienne Vidalenc leur a remis le challenge Jean-Claude Vidalenc. Évelyne Bergounhon a remis à Pradalié et Blanc qui ont réalisé le meilleur score sur les quatre journées le trophée Patrick-Bergounhon. Cette soirée conviviale où le coprésident Jean Moisset, Sabine Raynaldy et Georges Escalié ont remis les récompenses a été marquée également par un geste de solidarité, avec la remise à Françoise Mouysset d’un chèque de 200 €, au profit de la sensibilisation et de la prévention du cancer. Place ensuite aux réjouissances autour de l’apéritif et de l’excellent buffet qui a réuni tous les participants.

Catégorie I

1er- J. et G. Escalié (Gaec de Caldegouse) 176 et 767 ; 2e- Bonnays, Sagnes (Intermarché, Comtal immo) 179 et 735 ; 3e- O. Auguy, Bonal (Mas Saint-Côme, Fidelem) 185 et 719 ; 4e- Ampoulier, Teyssèdre (L’Estanco) 190 et 695 ; 5e- Lunel, Andrieu (Interdistribution) 177 et 691 ; 6e- Valette, Capus-Septfonds 159 et 689 ; 7e- Brunet, Dellus 177 et 687 ; 8e- Lemouzy, Rigal 173 et 686 ; 9e- Rouillac, Fau 157 et 673 ; 10e- Riant, A. Maurel 116 et 534. Catégorie II

1er- Pradalié, Blanc (Entreprise Bourrier maçonnerie) 202 et 791 ; 2e- Liautard, Bourel (Pompiers Espalion) 192 et 767 ; 3e- Maurel, Poudevigne (Menuiserie Maurel) et Ribeiro, 4e - Conquet (Interdistribution) 201 et 698 ; 5e- Vidal, Barry (Mairie Espalion) 157 et 664 ; 6e- Delance, Masson 168 et 652 ; 7e- Pradels, Pégorier 173 et 636 ; 8e- Orlhac, Bernard 137 et 606 ; 9e- Kuskowiack, Teyssèdre 146 et 596 ; 10e- Farrenq, Farrenq 128 et 457.

Catégorie III

1er- Bourdoncle, Latieule (Signal Pub, HBCE) 167 et 640 ; 2e- Roumiguier, Solladier (Entreprise Roumiguier, Guiral charpente) 159 et 626 ; 3e- Bourel, C. Auguy (Netto Saint-Côme-d’Olt) 160 et 618 ; 4e- Falq, Cl. Auguy (Colas, Gaec du Trescol) 164 et 616 ; 5e- Gleize, Raynaldy (Assad, Gan assurances) 148 et 592 ;

6e- Rozière, Pichon 183 et 589 ; 7e- Brégou, N. Auguy 144et 565 ; 8e- Bonnays, S. Auguy 133 et 498.