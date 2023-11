Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les voyageurs du Rouergue en croisière sur le Douro de Porto à Salamanque

Pour leur 42e année de voyages, les voyageurs du Rouergue ont pu récemment apprécier une agréable croisière sur le Douro, ce magnifique fleuve portugais où vignes en terrasses, villages typiques, quintas et leurs vins parfumés se dévoilent au fil de l’eau, un paysage classé au patrimoine mondial par l’Unesco.

Les visites ont commencé à Porto avec entre autres le palais de la Bourse, sa salle dorée et le salon mauresque, l’église Sao Francisco, un chef-d’œuvre gothique et baroque, puis les caves du fameux vin avec dégustation, le passage de la plus haute écluse d’Europe (Carapatello) avec ses 36 m de dénivelé, puis Vila Real et les jardins à la française de la Casa de Mateus et dégustation de "cristas de gal", Salamanque la petite Rome, une ville magnifique, la route des vins de Porto, Lamego avec son sanctuaire baroque Notre Dame des Remèdes, Aveiro, la Venise portugaise et ses "moliceiro" ces bateaux typiques décorés, sans oublier de très belles soirées flamenco, soirée de gala, fado et folkloriques qui ont ravi les participants.

De très beaux souvenirs en attendant les prochains voyages inédits Pérou et Chypre et un super combiné Vietnam, Cambodge et Thaïlande.