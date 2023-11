Pâtes, riz, viande... Pourquoi on ne pourra plus acheter ces produits avec des tickets-restaurants en 2024

Les règles changent, ou plutôt reviennent en arrière, pour les tickets-restaurants à partir du 1er janvier 2024.

On en oublierait presque que cette mesure a été autorisée à la sortie de la crise du Covid-19. La loi du 16 août 2022 sur la protection du pouvoir d'achat permet de faire ses courses avec ses titres-restaurants, ne se limitant à aucun produit alimentaire.

La loi précisait que "les titres-restaurants peuvent être utilisés pour acquitter la totalité ou une partie du prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable (viandes, féculents, produits surgelés à cuire, etc.). Cela était possible du lundi au dimanche. Le plafond pour régler ses achats avait même été rehaussé de 19 à 25 euros. Mais cela va changer au 1er janvier 2024

Qu'est-ce qu'on ne pourra plus acheter ?

Ces avantages vont disparaître au 31 décembre 2023. Les anciennes règles seront de nouveau en vigueur dès le premier jour de 2024 : seuls les articles qui peuvent être directement consommés pourront être payés avec des titres-restaurants. Cela implique les sandwichs, les salades préparées, les soupes instantanées, les plats à réchauffer, les fruits et légumes ou encore les conserves.

Il ne sera plus possible de faire ses courses avec des titres-restaurants en mettant dans son panier des pâtes, du riz, des œufs, de la viande, du poisson, des boissons, des produits surgelés...

Ce qu'il faut savoir sur les titres-restaurants

Voici un rappel des règles concernant la carte ou les tickets-restaurants :