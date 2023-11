Bozouls. Une conférence organisée pour créer le dialogue autour de la dénutrition

Dans le cadre de la semaine de la dénutrition, la Maison de santé et le Centre social de Bozouls s’associent pour une initiative commune visant à sensibiliser la population à cette problématique souvent sous-estimée. Une conférence spéciale, animée par Geneviève Gilly, nutritionniste reconnue, se tiendra le vendredi 17 novembre, de 14 h à 15 h 30, à l’Espace multi-services Cardamine situé au 54, rue Henri-Camviel à Bozouls.

Cette rencontre, ouverte à tous, a pour ambition de créer un dialogue autour de la dénutrition, une condition qui affecte particulièrement les populations vulnérables telles que les personnes âgées. L’événement promet d’être riche en informations avec un programme qui comprend des échanges sur la dénutrition, des conseils pratiques pour une alimentation équilibrée, ainsi que des astuces faciles à intégrer dans le quotidien. Un temps sera également consacré à une session de questions/réponses, permettant à chacun d’apporter ses interrogations et de repartir avec des réponses concrètes.

La conférence sera suivie d’une collation, offrant un moment de convivialité et d’échange informel entre les participants et la spécialiste. Ce sera également l’occasion de présenter le programme Icope, une initiative de prévention santé destinée aux jeunes seniors, soulignant l’importance d’une alimentation adaptée pour préserver l’autonomie et le bien-être.